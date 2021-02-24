https://ria.ru/20210224/konduktor-1598826126.html

В Волгограде уволили кондуктора, высадившего ребенка на мороз

В Волгограде уволили кондуктора, высадившего ребенка на мороз

Кондуктора автобуса в Волгограде, которая высадила мальчика в мороз, уволили из транспортной компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:23

2021-02-24T18:23

2021-02-24T18:23

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вячеслав володин

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 24 фев – РИА Новости. Кондуктора автобуса в Волгограде, которая высадила мальчика в мороз, уволили из транспортной компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Ранее мэрия Волгограда сообщала, что началась служебная проверка в отношении кондуктора автобуса №25, высадившей 18 февраля 12-летнего ребенка, у которого не сработала транспортная карта "Волна" из-за окончания срока действия. В тот день температура была -14 градусов.По информации ведомства, компания-перевозчик "Волгоградский автобусный парк" завершила проверку инцидента.Госдума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.

https://ria.ru/20200923/konduktor-1577633453.html

https://ria.ru/20200823/maska-1576196976.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин, волгоград