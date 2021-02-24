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В Волгограде уволили кондуктора, высадившего ребенка на мороз
В Волгограде уволили кондуктора, высадившего ребенка на мороз
Кондуктора автобуса в Волгограде, которая высадила мальчика в мороз, уволили из транспортной компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:23
2021-02-24T18:23
россия
госдума рф
вячеслав володин
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 24 фев – РИА Новости. Кондуктора автобуса в Волгограде, которая высадила мальчика в мороз, уволили из транспортной компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Ранее мэрия Волгограда сообщала, что началась служебная проверка в отношении кондуктора автобуса №25, высадившей 18 февраля 12-летнего ребенка, у которого не сработала транспортная карта "Волна" из-за окончания срока действия. В тот день температура была -14 градусов.По информации ведомства, компания-перевозчик "Волгоградский автобусный парк" завершила проверку инцидента.Госдума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.
https://ria.ru/20200923/konduktor-1577633453.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, волгоград

В Волгограде уволили кондуктора, высадившего ребенка на мороз

18:23 24.02.2021
 
© Depositphotos / d_olegВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Depositphotos / d_oleg
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ВОЛГОГРАД, 24 фев – РИА Новости. Кондуктора автобуса в Волгограде, которая высадила мальчика в мороз, уволили из транспортной компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее мэрия Волгограда сообщала, что началась служебная проверка в отношении кондуктора автобуса №25, высадившей 18 февраля 12-летнего ребенка, у которого не сработала транспортная карта "Волна" из-за окончания срока действия. В тот день температура была -14 градусов.
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По информации ведомства, компания-перевозчик "Волгоградский автобусный парк" завершила проверку инцидента.

"По ее итогам принято решение о расторжении трудового договора с кондуктором", - сообщили РИА Новости в мэрии.

Госдума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.
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