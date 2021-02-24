https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598722490.html

Президент Киргизии рассказал о дружбе с Россией

Президент Киргизии рассказал о дружбе с Россией

Курс на дружбу с Россией остается неизменным на протяжении всего периода независимости Киргизии, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Садыр... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:16

2021-02-24T10:16

2021-02-24T11:06

россия

садыр жапаров

киргизия

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БИШКЕК, 24 фев - РИА Новости. Курс на дружбу с Россией остается неизменным на протяжении всего периода независимости Киргизии, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Садыр Жапаров.По словам главы государства, межгосударственное сотрудничество "поступательно развивается в духе союзнических отношений и стратегического партнерства и отвечают долгосрочным интересам обеих стран". Как подчеркнул Жапаров, между Киргизией и РФ "налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, идет продуктивное сотрудничество в самых различных областях, которые охватывают внешнеполитическую, военно-техническую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и иные сферы сотрудничества, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов"."Особо хочу подчеркнуть, что мы придаем большое значение предстоящему визиту, который, несомненно, придаст дополнительный импульс кыргызско-российским отношениям, позволит заложить основы для дальнейшего эффективного политического взаимодействия в атмосфере доверия и взаимопонимания", - отметил киргизский лидер.Первый зарубежный визит нового президента Киргизии в Россию состоится 24-25 февраля. Как ранее сообщалось, у лидера республики запланированы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Жапаров одержал победу на выборах 10 января, набрав более 79% голосов избирателей.Читайте полный текст интервью Садыра Жапарова >>

https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577796281.html

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россия, садыр жапаров, киргизия, политика