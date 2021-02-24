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Президент Киргизии рассказал о дружбе с Россией
Президент Киргизии рассказал о дружбе с Россией
Курс на дружбу с Россией остается неизменным на протяжении всего периода независимости Киргизии, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Садыр... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:16
2021-02-24T11:06
россия
садыр жапаров
киргизия
политика
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БИШКЕК, 24 фев - РИА Новости. Курс на дружбу с Россией остается неизменным на протяжении всего периода независимости Киргизии, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Садыр Жапаров.По словам главы государства, межгосударственное сотрудничество "поступательно развивается в духе союзнических отношений и стратегического партнерства и отвечают долгосрочным интересам обеих стран". Как подчеркнул Жапаров, между Киргизией и РФ "налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, идет продуктивное сотрудничество в самых различных областях, которые охватывают внешнеполитическую, военно-техническую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и иные сферы сотрудничества, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов"."Особо хочу подчеркнуть, что мы придаем большое значение предстоящему визиту, который, несомненно, придаст дополнительный импульс кыргызско-российским отношениям, позволит заложить основы для дальнейшего эффективного политического взаимодействия в атмосфере доверия и взаимопонимания", - отметил киргизский лидер.Первый зарубежный визит нового президента Киргизии в Россию состоится 24-25 февраля. Как ранее сообщалось, у лидера республики запланированы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Жапаров одержал победу на выборах 10 января, набрав более 79% голосов избирателей.Читайте полный текст интервью Садыра Жапарова &gt;&gt;
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россия, садыр жапаров, киргизия, политика

Президент Киргизии рассказал о дружбе с Россией

10:16 24.02.2021 (обновлено: 11:06 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Кыргызской Республики Садыр Жапаров
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 24 фев - РИА Новости. Курс на дружбу с Россией остается неизменным на протяжении всего периода независимости Киргизии, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Садыр Жапаров.
"Российская Федерация - наш близкий, надежный союзник, дружба наших народов основывается на долгосрочных доверительных и добрых отношениях, испытанных продолжительным временем и историей. На протяжении всего периода независимости данный курс продолжает оставаться неизменным во внешнеполитических приоритетах Кыргызской Республики", - заявил он.
По словам главы государства, межгосударственное сотрудничество "поступательно развивается в духе союзнических отношений и стратегического партнерства и отвечают долгосрочным интересам обеих стран". Как подчеркнул Жапаров, между Киргизией и РФ "налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, идет продуктивное сотрудничество в самых различных областях, которые охватывают внешнеполитическую, военно-техническую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и иные сферы сотрудничества, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов".
"Особо хочу подчеркнуть, что мы придаем большое значение предстоящему визиту, который, несомненно, придаст дополнительный импульс кыргызско-российским отношениям, позволит заложить основы для дальнейшего эффективного политического взаимодействия в атмосфере доверия и взаимопонимания", - отметил киргизский лидер.
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября 2020, 01:30
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Первый зарубежный визит нового президента Киргизии в Россию состоится 24-25 февраля. Как ранее сообщалось, у лидера республики запланированы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Жапаров одержал победу на выборах 10 января, набрав более 79% голосов избирателей.
Читайте полный текст интервью Садыра Жапарова >>
 
РоссияСадыр ЖапаровКиргизияПолитика
 
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