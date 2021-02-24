https://ria.ru/20210224/zhaparov-1598726001.html

Садыр Жапаров: в Москве поговорю о привлечении российских инвестиций

Садыр Жапаров: в Москве поговорю о привлечении российских инвестиций

Президент Киргизии Садыр Жапаров первый зарубежный визит после инаугурации нанесет в Россию. Накануне глава киргизского государства рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:00

2021-02-24T11:00

2021-02-24T11:00

россия

садыр жапаров

киргизия

интервью

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Президент Киргизии Садыр Жапаров первый зарубежный визит после инаугурации нанесет в Россию. Накануне глава киргизского государства рассказал в интервью РИА Новости о состоянии дел в российско-киргизских отношениях, приоритетных направлениях сотрудничества, а также вакцинации в республике.– Садыр Нургожоевич, скоро состоится ваш первый зарубежный визит в качестве главы Кыргызстана. Почему вы решили посетить именно Российскую Федерацию?– Да, дата моего визита согласована, я намерен посетить Российскую Федерацию 24-25 февраля 2021 года. Осуществление моего первого зарубежного визита в Российскую Федерацию вполне объяснимо. Прежде всего, я хотел бы с глубоким удовлетворением отметить, что Российская Федерация – наш близкий, надежный союзник, дружба наших народов основывается на долгосрочных доверительных и добрых отношениях, испытанных продолжительным временем и историей. На протяжении всего периода независимости данный курс продолжает оставаться неизменным во внешнеполитических приоритетах Кыргызской Республики.Межгосударственное сотрудничество Кыргызской Республики и Российской Федерации поступательно развивается в духе союзнических отношений и стратегического партнерства, и отвечает долгосрочным интересам обеих стран. Между нашими странами налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, идет продуктивное сотрудничество в самых различных областях, которые охватывают внешнеполитическую, военно-техническую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и иные сферы сотрудничества, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов.Особо хочу подчеркнуть, что мы придаем большое значение предстоящему визиту, который, несомненно, придаст дополнительный импульс кыргызско-российским отношениям, позволит заложить основы для дальнейшего эффективного политического взаимодействия в атмосфере доверия и взаимопонимания.– Какие вопросы кыргызско-российского сотрудничества вы считаете наиболее актуальными на сегодняшний день? Что планируете обсуждать с российской стороной в ходе визита?– Прежде всего, мой первый визит в Россию имеет ознакомительный характер и направлен на установление личного контакта и закладку основ для дальнейшего развития долгосрочных союзнических отношений и стратегического партнерства. Я намерен предметно обсудить с российской стороной вопросы углубления сотрудничества во всех сферах взаимодействия. Обговорить создание условий для повышения уровня двустороннего торгово-экономического сотрудничества, привлечение российских инвестиций и участие российских бизнес-кругов не только в лице больших компаний и крупных корпораций, но представителей малого и среднего бизнеса, продвижение совместных проектов в области инфраструктурного строительства, транспорта, коммуникаций, энергетики, сельского хозяйства, железных и автомобильных дорог, развития агропромышленного комплекса на взаимовыгодных условиях, а также вопросы в миграционной сфере.Среди приоритетов – активизация двусторонней торговли между странами, на темпы роста которой негативно повлияли ограничительные меры в связи с новой коронавирусной инфекцией. Убежден, что российским инвесторам и представителям деловых кругов будут интересны проекты в горнорудной, энергетической, транспортной сферах, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, туризме и т.д.Также мы намерены провести инвентаризацию имеющихся договоренностей, определить стратегические ориентиры дальнейшего сотрудничества в указанных областях.– Россия оказала существенную помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом. Также обсуждается возможность поставки российской вакцины от COVID-19 в республику. На какой стадии переговоры?– Да, вы правы. Россия оказывает всестороннюю помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Предлагается активизировать сотрудничество в области развития медицинского туризма, медицинского образования, сотрудничества в сфере фармации, внедрения информационных технологий, организации курсов повышения квалификации по специальностям и т.д.Также активно развивается сотрудничество в рамках подготовки и развертывания вакцинации населения против коронавирусной инфекции в Кыргызстане с использованием вакцин российского производства.На сегодняшний день российские вакцины включены министерством здравоохранения Кыргызской Республики в специальный перечень лекарственных средств, разрешенных к ввозу без регистрации. Параллельно рассматриваются возможные механизмы регистрации российских вакцин в Кыргызской Республике.Ведется подготовительная работа по разворачиванию мероприятий вакцинации населения против COVID-19.Согласно концепции ВОЗ, Кыргызская Республика приняла решение о поэтапной вакцинации против коронавирусной инфекции, в первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и персонал организаций здравоохранения, а также сотрудники служб, которые находятся в зоне повышенного риска в связи с характером их работы и предоставляющих услуги жизнеобеспечения.Алгоритм распределения поступающих вакцин на данном этапе подготовлен, склады готовы принять вакцину. Начаты подготовительные работы по обучению медицинских работников по хранению, обращению и использованию вакцин COVID-19.В последующем по мере поступления вакцин будет вакцинироваться население, имеющее высокий риск развития тяжелых форм заболевания, социально-уязвимых групп населения и желающих привиться в добровольном порядке.Мы – маленькая страна и болезнь может причинить нам огромный вред. Поэтому вакцинация для нас важна как в плане сохранения жизней соотечественников, так и скорейшего возвращения жизни в стране в нормальное русло без каких-либо ограничений.

https://ria.ru/20210224/otnosheniya-1598320870.html

https://ria.ru/20210219/kirgiziya-1598117681.html

https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598654064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, садыр жапаров, киргизия, интервью