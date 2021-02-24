https://ria.ru/20210224/iskander-1598764352.html

Военный эксперт рассказал, почему Пашинян ругает "Искандеры"

Военный эксперт рассказал, почему Пашинян ругает "Искандеры"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян критикует российское оружие, чтобы оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном, считает... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:19

2021-02-24T13:19

2021-02-24T13:26

россия

никол пашинян

искандер-м

константин сивков

армения

в мире

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян критикует российское оружие, чтобы оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном, считает военный эксперт, доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о "не взорвавшихся" во время войны в Нагорном Карабахе ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер". По его утверждению, ракеты либо "не взрывались" совсем, либо "взрывались на 10%"."Его обвиняют в том, что он не обеспечил подготовку армии к ведению боевых действий с Азербайджаном. Это соответствует действительности. В этих условиях он пытается снять с себя вину и возложить ее на Россию, что якобы Россия поставила несовершенные системы оружия", - заявил Сивков РИА Новости в среду.Он не исключил, что в дальнейшем от официальных лиц Армении можно будет услышать критику и других системы российского оружия.Слова армянского лидера о том, что "ракета взорвалась на 10%", Сивков предложил трактовать как 10-процентную работоспособность ракет. То есть, к примеру, запущено было десять, а взорвалась из них всего одна.Однако в таком случае Азербайджан не преминул бы продемонстрировать миру несработавшие ракеты, уверен эксперт."Все старты ракет "Точка-У" и "Эльбрус" [другие оперативно-тактические ракетные комплексы] фиксировались азербайджанской стороной и подробнейшим образом освещались в СМИ. Если бы хотя бы одна ракета упала и не взорвалась, это было бы предметом очень бурного обсуждения, была бы показана эта ракета целая или полуразрушенная в результате падения", - добавил доктор военных наук.Еще одной из причин "оплевывания" российского оружия, по его мнению, может быть попытка реабилитации в глазах западных политиков. Сивков отметил, что Пашиняну пришлось принять посредничество России в урегулировании и согласиться на размещение российских миротворцев, в результате чего Запад "сильно потерял в степени своего влияния в этом регионе".

https://ria.ru/20210224/iskander-1598729860.html

https://ria.ru/20210224/pashinyan-1598750023.html

https://ria.ru/20201118/iskander-1585256796.html

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россия, никол пашинян, искандер-м, константин сивков, армения, в мире