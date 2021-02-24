Крашенинников оценил слова Михалкова о наказании за призывы к санкциям
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников считает, что нельзя лишать людей гражданства за призывы к антироссийским санкциям.
Ранее режиссер Никита Михалков заявил о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить антироссийские санкции.
"Как можно к этому относиться, если в Конституции написано, что нельзя. Оно неотчуждаемое по рождению. Только сам (человек – ред.) может отказаться", - сказал Крашенинников журналистам, комментируя слова Михалкова.
Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
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Как следует из копий письма, которые помимо Washington Post приводят в Twitter журналисты BuzzFeed News, датированное 29 января послание адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено американским госдепу, минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему наказания за призывы к введению санкций против россиян весьма актуальной. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил уголовную ответственность за призывы к введению санкций против граждан РФ.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.