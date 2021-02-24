https://ria.ru/20210224/grazhdanstvo-1598761651.html

Крашенинников оценил слова Михалкова о наказании за призывы к санкциям

Крашенинников оценил слова Михалкова о наказании за призывы к санкциям

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников считает, что нельзя лишать людей гражданства за призывы к РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:02

2021-02-24T13:02

2021-02-24T13:02

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никита михалков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников считает, что нельзя лишать людей гражданства за призывы к антироссийским санкциям.Ранее режиссер Никита Михалков заявил о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить антироссийские санкции.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Как следует из копий письма, которые помимо Washington Post приводят в Twitter журналисты BuzzFeed News, датированное 29 января послание адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено американским госдепу, минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему наказания за призывы к введению санкций против россиян весьма актуальной. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил уголовную ответственность за призывы к введению санкций против граждан РФ.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210218/sanktsii-1598012189.html

https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596629951.html

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россия, никита михалков, павел крашенинников, госдума рф, сша, в мире