В парламенте Эстонии объяснили, почему не нужен пограндоговор с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что стране не нужен пограничный договор с Россией, поскольку РФ якобы "оккупировала" часть территории республики.
В среду Эстония отмечает государственный праздник - 103-ю годовщину независимости республики. Пыллуаас выступил с речью на торжественной церемонии подъема государственного флага над древней башней "Длинный Герман" в Таллине.
"В этом году мы отметили 101-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией. Тартуский мирный договор, закрепленный в нашей конституции, действует и сегодня в соответствии с международным правом. Действует и определенная им государственная граница, несмотря на то, что Россия все еще оккупирует Печоры и территории за Нарвой", - заявил спикер парламента на церемонии.
По его мнению, у Эстонии нет какой-либо необходимости и тем более обязательства "узаконивать преступную оккупацию" и заключать с Россией "новое, идущее на уступки вероломное соглашение о границе, о чем говорит правительство". "У трусливых и покорных нет будущего!" - добавил Пыллуаас.
Ранее министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс выразила мнение, что Эстония могла бы сделать первый шаг и заявить о своей готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также выступила за ратификацию пограничного договора с Россией. В сентябре предшественник Лийметс на посту главы МИД Урмас Рейнсалу подчеркивал, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда парламент ратифицирует пограничный договор с РФ.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главой МИД РФ Сергеем Лавровым и занимавшим тогда пост министра иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года. Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Эстонские власти считают, что Тартуский договор напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии, называя договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет страны. Россия рассматривает Тартуский договор как не имеющий юридической силы исторический документ.