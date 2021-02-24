Жириновский допустил досрочные выборы в Госдуму
15:31 24.02.2021 (обновлено: 16:05 24.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал начало лета самым благоприятным периодом для досрочных выборов в Госдуму.
Он напомнил, что "Единая Россия" предлагала сдвинуть сроки еще минувшей осенью.
"Это не наше предложение и не наша идея. Но это возможно и сейчас. В конце марта Дума может быть распущена и в конце июня проведены выборы", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
Политик отметил, что по закону четырех месяцев достаточно для подготовки к голосованию.
По его мнению, летом эпидемиологическая обстановка в стране будет лучше, чем осенью.
Сейчас выборы в нижнюю палату парламента VIII созыва назначены на 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
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