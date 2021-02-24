https://ria.ru/20210224/gosduma-1598792795.html

Жириновский допустил досрочные выборы в Госдуму

Жириновский допустил досрочные выборы в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал начало лета самым благоприятным периодом для досрочных выборов в Госдуму. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:31

2021-02-24T15:31

2021-02-24T16:05

лдпр

госдума рф

единая россия

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал начало лета самым благоприятным периодом для досрочных выборов в Госдуму.Он напомнил, что "Единая Россия" предлагала сдвинуть сроки еще минувшей осенью.Политик отметил, что по закону четырех месяцев достаточно для подготовки к голосованию.По его мнению, летом эпидемиологическая обстановка в стране будет лучше, чем осенью.Сейчас выборы в нижнюю палату парламента VIII созыва назначены на 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).

https://ria.ru/20210224/posobiya-1598713531.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, единая россия, владимир жириновский, политика