https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598745717.html

Минфин оценил уровень госдолга России

Минфин оценил уровень госдолга России

Минфин РФ в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг такими же темпами, как в 2020 году, уровень вблизи 20% ВВП является безопасным, говорится в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:56

2021-02-24T11:56

2021-02-24T11:56

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минфин РФ в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг такими же темпами, как в 2020 году, уровень вблизи 20% ВВП является безопасным, говорится в сообщении пресс-службы министерства.Ранее в среду Счетная палата сообщила, что госдолг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей и составил 18,986 триллиона рублей, или 17,8% ВВП."Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако, его показатели не превысили безопасный уровень. Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется", - говорится в сообщении Минфина.В министерстве отметили, что в соответствии с законом о федеральном бюджете предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в 2021 году составит 20,4% (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%)."При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210203/gosdolg-1595797255.html

https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598377217.html

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика