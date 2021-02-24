https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598699214.html
Госдолг России вырос на 5,4 триллиона рублей за год
Госдолг России вырос на 5,4 триллиона рублей за год
Госдолг России за прошлый год вырос на 5,4 триллиона рублей и достиг 18,986 триллиона рублей, что составляет 17,8 процента от ВВП страны, следует из... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:31
2021-02-24T00:31
2021-02-24T10:27
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Госдолг России за прошлый год вырос на 5,4 триллиона рублей и достиг 18,986 триллиона рублей, что составляет 17,8 процента от ВВП страны, следует из аналитической записки Счетной палаты (СП).Закон о федеральном бюджете учитывает, что в прошлом году этот показатель должен был составить 19,1 процента ВВП. В текущем году предполагается его увеличение до 20,4 процента ВВП, в будущем — до 20,8 процента, а в 2023-м — до 21,4.По данным СП, в 2020-м госдолг стал больше на 39,9 процента, тогда как в 2019-м этот показатель вырос на 7,8 процента, до 12,3. При этом внутренний долг увеличился на 4,6 триллиона рублей, или на 45,4 процента, до 14,791 триллиона рублей; а внешний в иностранной валюте — на 1,9 миллиарда долларов, или на 3,5 процента, до 56,8 миллиарда долларов (4,195 триллиона рублей).Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за 2020 год выросли на 7,3 процента, до 784,2 миллиарда рублей. В частности, расходы на обслуживание внутреннего долга увеличились на 3,1 процента, а внешнего — на 27 процентов.Ранее директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова заявила, что существенное наращивание госдолга во время пандемии в прошлом году не несет серьезных проблем для экономики. "У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим", — сказала она.В 2020 году власти России пошли на беспрецедентные меры по поддержке отечественной экономики: из бюджета на эти цели направили около девяти процентов ВВП, в связи с этим страна вошла в пятерку лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рынке.
https://ria.ru/20210203/gosdolg-1595797255.html
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россия, счетная палата рф, экономика
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Госдолг России
за прошлый год вырос на 5,4 триллиона рублей и достиг 18,986 триллиона рублей, что составляет 17,8 процента от ВВП страны, следует из аналитической записки Счетной палаты
(СП).
Закон о федеральном бюджете учитывает, что в прошлом году этот показатель должен был составить 19,1 процента ВВП. В текущем году предполагается его увеличение до 20,4 процента ВВП, в будущем — до 20,8 процента, а в 2023-м — до 21,4.
По данным СП, в 2020-м госдолг стал больше на 39,9 процента, тогда как в 2019-м этот показатель вырос на 7,8 процента, до 12,3.
При этом внутренний долг увеличился на 4,6 триллиона рублей, или на 45,4 процента, до 14,791 триллиона рублей; а внешний в иностранной валюте — на 1,9 миллиарда долларов, или на 3,5 процента, до 56,8 миллиарда долларов (4,195 триллиона рублей).
Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за 2020 год выросли на 7,3 процента, до 784,2 миллиарда рублей. В частности, расходы на обслуживание внутреннего долга увеличились на 3,1 процента, а внешнего — на 27 процентов.
Ранее директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова заявила, что существенное наращивание госдолга во время пандемии в прошлом году не несет серьезных проблем для экономики. "У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим", — сказала она.
В 2020 году власти России пошли на беспрецедентные меры по поддержке отечественной экономики: из бюджета на эти цели направили около девяти процентов ВВП, в связи с этим страна вошла в пятерку лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рынке.