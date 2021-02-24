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Сургут и Тюмень назвали самыми комфортными для жизни российскими городами
Сургут и Тюмень назвали самыми комфортными для жизни российскими городами
Институт территориального планирования "Урбаника" составил рейтинг самых комфортных для жизни российских городов. С его результатами ознакомился РБК. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:22
2021-02-24T10:22
2021-02-24T10:46
рбк (медиагруппа)
москва
южно-сахалинск
уфа
магнитогорск
мурманск
тюмень
сургут
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Институт территориального планирования "Урбаника" составил рейтинг самых комфортных для жизни российских городов. С его результатами ознакомился РБК.Эксперты оценили качество среды в ста крупнейших городах России и стоимость жизни в расчете на среднюю зарплату. Рейтинг рассчитывали на основе данных за 2019 год, так как официальные показатели за прошлый год еще не подведены.Так, Краснодар, Тюмень, Сургут и Санкт-Петербург признали более комфортными для жизни, чем Москву. При этом эксперты отметили, что столица за год поднялась в рейтинге с 52-го на пятое место. В первую десятку вошли также Тверь, Южно-Сахалинск, Уфа, Магнитогорск и Мурманск. Кроме того, самыми доступными по стоимости жизни эксперты назвали Сургут, Мурманск и Тюмень. Наиболее комфортными с точки зрения качества среды признали Краснодар, Тюмень и Самару.Ранее Москва заняла 28-е место в рейтинге CityTrifecta среди городов мира по совокупности показателей инновационного развития и уровня жизни.
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1598019160.html
москва
южно-сахалинск
уфа
магнитогорск
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тюмень
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рбк (медиагруппа), москва, южно-сахалинск, уфа, магнитогорск, мурманск, тюмень, сургут, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Институт территориального планирования "Урбаника" составил рейтинг самых комфортных для жизни российских городов. С его результатами ознакомился РБК
.
Эксперты оценили качество среды в ста крупнейших городах России и стоимость жизни в расчете на среднюю зарплату. Рейтинг рассчитывали на основе данных за 2019 год, так как официальные показатели за прошлый год еще не подведены.
Так, Краснодар, Тюмень, Сургут и Санкт-Петербург признали более комфортными для жизни, чем Москву. При этом эксперты отметили, что столица за год поднялась в рейтинге с 52-го на пятое место.
В первую десятку вошли также Тверь, Южно-Сахалинск, Уфа, Магнитогорск и Мурманск.
Кроме того, самыми доступными по стоимости жизни эксперты назвали Сургут, Мурманск и Тюмень. Наиболее комфортными с точки зрения качества среды признали Краснодар, Тюмень и Самару.
Ранее Москва заняла 28-е место в рейтинге CityTrifecta среди городов мира по совокупности показателей инновационного развития и уровня жизни.