https://ria.ru/20210224/debosh-1598728233.html

Бастрыкину доложат о расследовании дебоша на рейсе Новосибирск — Москва

Бастрыкину доложат о расследовании дебоша на рейсе Новосибирск — Москва

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дебоша на борту самолета в Новосибирске. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:46

2021-02-24T10:46

2021-02-24T10:46

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дебоша на борту самолета в Новосибирске.Ранее сообщалось, что утром 23 февраля двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, готовившегося к вылету из Новосибирска в Москву, нарушили общественный порядок, нецензурно ругались в адрес окружающих. Экипаж вызвал полицейских. При попытке доставить мужчин в дежурную часть они оказали сопротивление и применили насилие к сотрудникам транспортной полиции, оскорбив одного из них. Сейчас оба подозреваемых задержаны."Председатель Следственного комитета поручил... доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в отношении двух местных жителей в связи с дебошем на борту воздушного судна сообщением "Новосибирск-Москва" по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ ", - говорится в сообщении на сайте СК.Добавляется, что уголовные дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20200215/1564794463.html

https://ria.ru/20210211/styuardessy-1596880593.html

москва

новосибирск

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, новосибирск, происшествия