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Бастрыкину доложат о расследовании дебоша на рейсе Новосибирск — Москва
Бастрыкину доложат о расследовании дебоша на рейсе Новосибирск — Москва
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дебоша на борту самолета в Новосибирске. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:46
2021-02-24T10:46
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дебоша на борту самолета в Новосибирске.Ранее сообщалось, что утром 23 февраля двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, готовившегося к вылету из Новосибирска в Москву, нарушили общественный порядок, нецензурно ругались в адрес окружающих. Экипаж вызвал полицейских. При попытке доставить мужчин в дежурную часть они оказали сопротивление и применили насилие к сотрудникам транспортной полиции, оскорбив одного из них. Сейчас оба подозреваемых задержаны."Председатель Следственного комитета поручил... доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в отношении двух местных жителей в связи с дебошем на борту воздушного судна сообщением "Новосибирск-Москва" по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ ", - говорится в сообщении на сайте СК.Добавляется, что уголовные дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20200215/1564794463.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, новосибирск, происшествия

Бастрыкину доложат о расследовании дебоша на рейсе Новосибирск — Москва

10:46 24.02.2021
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дебоша на борту самолета в Новосибирске.
Ранее сообщалось, что утром 23 февраля двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, готовившегося к вылету из Новосибирска в Москву, нарушили общественный порядок, нецензурно ругались в адрес окружающих. Экипаж вызвал полицейских. При попытке доставить мужчин в дежурную часть они оказали сопротивление и применили насилие к сотрудникам транспортной полиции, оскорбив одного из них. Сейчас оба подозреваемых задержаны.
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"Председатель Следственного комитета поручил... доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в отношении двух местных жителей в связи с дебошем на борту воздушного судна сообщением "Новосибирск-Москва" по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ ", - говорится в сообщении на сайте СК.
Добавляется, что уголовные дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваНовосибирскПроисшествия
 
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