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В Новосибирске пассажиры устроили дебош на борту самолета
В Новосибирске пассажиры устроили дебош на борту самолета
Двое пассажиров авиарейса Новосибирск — Москва утром 23 февраля устроили дебош на борту самолета, находившегося в новосибирском международном аэропорту... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:13
2021-02-23T15:45
россия
толмачево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 фев — РИА Новости. Двое пассажиров авиарейса Новосибирск — Москва утром 23 февраля устроили дебош на борту самолета, находившегося в новосибирском международном аэропорту Толмачево, возбуждены уголовные дела, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России."Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции", — говорится в сообщении.По данным СК, рано утром 23 февраля 2021 года двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, готовившегося к вылету из Новосибирска в Москву, грубо нарушили общественный порядок, нецензурно ругались в адрес окружающих. Экипаж вызвал полицейских."При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции. После доставления подозреваемых в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачево они продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции", — рассказали в управлении.В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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россия, толмачево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), москва, новосибирск, происшествия

В Новосибирске пассажиры устроили дебош на борту самолета

15:13 23.02.2021 (обновлено: 15:45 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске
Пассажирский самолет в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 23 фев — РИА Новости. Двое пассажиров авиарейса Новосибирск — Москва утром 23 февраля устроили дебош на борту самолета, находившегося в новосибирском международном аэропорту Толмачево, возбуждены уголовные дела, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
"Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции", — говорится в сообщении.
По данным СК, рано утром 23 февраля 2021 года двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, готовившегося к вылету из Новосибирска в Москву, грубо нарушили общественный порядок, нецензурно ругались в адрес окружающих. Экипаж вызвал полицейских.
"При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции. После доставления подозреваемых в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачево они продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции", — рассказали в управлении.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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РоссияТолмачево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваНовосибирскПроисшествия
 
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