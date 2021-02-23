В Новосибирске пассажиры устроили дебош на борту самолета
15:13 23.02.2021 (обновлено: 15:45 23.02.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 23 фев — РИА Новости. Двое пассажиров авиарейса Новосибирск — Москва утром 23 февраля устроили дебош на борту самолета, находившегося в новосибирском международном аэропорту Толмачево, возбуждены уголовные дела, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
"Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции", — говорится в сообщении.
По данным СК, рано утром 23 февраля 2021 года двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, готовившегося к вылету из Новосибирска в Москву, грубо нарушили общественный порядок, нецензурно ругались в адрес окружающих. Экипаж вызвал полицейских.
"При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции. После доставления подозреваемых в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачево они продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции", — рассказали в управлении.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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