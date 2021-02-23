https://ria.ru/20210223/samolet-1598661874.html

В Новосибирске пассажиры устроили дебош на борту самолета

В Новосибирске пассажиры устроили дебош на борту самолета

Двое пассажиров авиарейса Новосибирск — Москва утром 23 февраля устроили дебош на борту самолета, находившегося в новосибирском международном аэропорту... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T15:13

2021-02-23T15:13

2021-02-23T15:45

россия

толмачево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 23 фев — РИА Новости. Двое пассажиров авиарейса Новосибирск — Москва утром 23 февраля устроили дебош на борту самолета, находившегося в новосибирском международном аэропорту Толмачево, возбуждены уголовные дела, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России."Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции", — говорится в сообщении.По данным СК, рано утром 23 февраля 2021 года двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, готовившегося к вылету из Новосибирска в Москву, грубо нарушили общественный порядок, нецензурно ругались в адрес окружающих. Экипаж вызвал полицейских."При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции. После доставления подозреваемых в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачево они продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции", — рассказали в управлении.В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210105/debosh-1592057032.html

россия

москва

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россия, толмачево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), москва, новосибирск, происшествия