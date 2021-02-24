https://ria.ru/20210224/besporyadki-1598699490.html

В Барселоне левые радикалы забросали полицию бутылками

В Барселоне левые радикалы забросали полицию бутылками

Акция в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя (Хаселя), арестованного на прошлой неделе, вновь переросла в беспорядки в Барселоне, радикалы забросали полицию... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T00:31

2021-02-24T00:31

2021-02-24T00:31

пабло асель

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МАДРИД, 24 фев – РИА Новости. Акция в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя (Хаселя), арестованного на прошлой неделе, вновь переросла в беспорядки в Барселоне, радикалы забросали полицию бутылками, пострадал журналист. Акции в каталонской столице проходят восьмой день подряд, однако теряют свою интенсивность.Акция протеста началась на площади Летаменди, где собравшиеся пели песни и выступали. Однако из девушек заявила, что не стоит "связывать это движение" с радикалами, которые бьют витрины. После этого митингующие отправились по улицам города, требуя не только освобождения Аселя, но и всех задержанных в ходе протестов. За неделю только в Каталонии были задержаны более ста человек, треть из них ранее привлекались к ответственности, 33 несовершеннолетних. Большинство отпустили, двое находятся в предварительном заключении.Одновременно на площади Артос проходил небольшой митинг ультраправых под лозунгом "Испания не горит". Полиция выставила кордоны, чтобы две акции не пересеклись.Левые радикалы перевернули мусорный контейнер с бутылками и начали бросать их в представителей правоохранительных органов, сообщили Mossos de Escuadra в Twitter. Пострадал журналист, сообщила газета País. Кроме того, радикалы вновь строили баррикады на улицах из мусорных контейнеров. Полицейским автофургонам удалось разогнать протестующих. Небольшая часть направилась к площади Каталония.Ранены двое, сообщает служба скорой помощи женералитета в Twitter.Еще более 300 человек собрались около вокзала Сантс, чтобы потребовать освобождения участника протестов, который живет в этом районе. Судья постановил арестовать его, поскольку "три раза подряд" он строил баррикады в течение только одного вечера.В городе Виланова, расположенном в 40 километраз от каталонской столицы, радикалы забросали камнями и ограждениями полицию около здания комиссариата, сообщили Mossos de Escuadra в Twitter.Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Более сотни были задержаны (большинство уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за резиновой пули, выпущенной полицией. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html

https://ria.ru/20210218/zapad-1598092443.html

барселона (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло асель, барселона (город), испания, в мире