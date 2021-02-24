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https://ria.ru/20210224/bakalchuk-1598773846.html
Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
Основательница и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в топ-15 богатейших россиян, следует из... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:07
2021-02-24T14:07
россия
татьяна бакальчук
wildberries
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Основательница и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в топ-15 богатейших россиян, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.По данным агентства, состояние Бакальчук составляет 10,9 миллиарда долларов. Таким образом, она занимает четырнадцатое место среди богатейших россиян и является самой богатой женщиной в России, отмечает Блумберг.С начала 2020 года состояние Бакальчук выросло более чем на 20%, или на 1,85 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров мира глава Wildberries занимает 205 место.Оборот крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries в прошлом году вырос почти вдвое относительно 2019 года и составил 437,2 миллиарда рублей (5,9 миллиарда долларов).Wildberries - крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2019 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Украины, Польши, Словакии, Израиля и Германии.
https://realty.ria.ru/20201019/wildberries-1580419849.html
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россия, татьяна бакальчук, wildberries, экономика

Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян

14:07 24.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Основательница и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в топ-15 богатейших россиян, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
По данным агентства, состояние Бакальчук составляет 10,9 миллиарда долларов. Таким образом, она занимает четырнадцатое место среди богатейших россиян и является самой богатой женщиной в России, отмечает Блумберг.
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С начала 2020 года состояние Бакальчук выросло более чем на 20%, или на 1,85 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров мира глава Wildberries занимает 205 место.
Оборот крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries в прошлом году вырос почти вдвое относительно 2019 года и составил 437,2 миллиарда рублей (5,9 миллиарда долларов).
Wildberries - крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2019 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Украины, Польши, Словакии, Израиля и Германии.
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