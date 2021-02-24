https://ria.ru/20210224/bakalchuk-1598773846.html

Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян

Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян

Основательница и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в топ-15 богатейших россиян, следует из... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:07

2021-02-24T14:07

2021-02-24T14:07

россия

татьяна бакальчук

wildberries

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Основательница и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в топ-15 богатейших россиян, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.По данным агентства, состояние Бакальчук составляет 10,9 миллиарда долларов. Таким образом, она занимает четырнадцатое место среди богатейших россиян и является самой богатой женщиной в России, отмечает Блумберг.С начала 2020 года состояние Бакальчук выросло более чем на 20%, или на 1,85 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров мира глава Wildberries занимает 205 место.Оборот крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries в прошлом году вырос почти вдвое относительно 2019 года и составил 437,2 миллиарда рублей (5,9 миллиарда долларов).Wildberries - крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2019 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Украины, Польши, Словакии, Израиля и Германии.

https://realty.ria.ru/20201019/wildberries-1580419849.html

https://ria.ru/20210223/mask-1598647378.html

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россия, татьяна бакальчук, wildberries, экономика