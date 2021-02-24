https://ria.ru/20210224/attestat-1598844134.html
Школы будут предоставлять выпускникам электронные копии аттестата
Школы будут предоставлять выпускникам электронные копии аттестата
Российские школы будут по запросу выпускника предоставлять ему отсканированный аттестат, если он по какой-то причине не сможет забрать его самостоятельно,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:52
2021-02-24T20:52
2021-02-24T20:52
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские школы будут по запросу выпускника предоставлять ему отсканированный аттестат, если он по какой-то причине не сможет забрать его самостоятельно, соответствующий проект приказа министерства просвещения опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Выпускник вправе... обратиться в образовательную организацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата", - говорится в документе.Отмечается, что образовательная организация направляет отсканированную копию оригинала аттестата выпускнику по указанному им адресу электронной почты в течение трех календарных дней после получения соответствующего обращения.Уточняется, что при этом оригинал аттестата хранится в личном деле выпускника до момента его востребования выпускником.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/shkola-1598422785.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество