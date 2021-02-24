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В Армении уволили замглавы Генштаба
В Армении уволили замглавы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T23:38
2021-02-24T23:49
никол пашинян
армен саркисян
минобороны армении
серж саргсян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер", сообщается на сайте армянского лидера.Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.Ранее онлайн-ресурс yerevan.today сообщил, что Хачатрян в ответ на вопрос, возможно ли, чтобы ракета "Искандера" взорвалась на 10%, как утверждает премьер, долго смеялся, после чего отметил: "Конечно, невозможно… Как?... "Искандер"?... Один выстрел?... На 10%?... Извините, но это несерьезно". Что касается возможного служебного расследования в связи с этим, то, по данным издания, первый заместитель начальника генштаба подчеркнул, что никакое расследование не ведется, поскольку подобного неудачного выстрела не было.Позднее минобороны Армении распространило заявление, в котором говорится, что журналист не представил полностью содержание беседы и, фактически, исказил его, что создало у читателя превратное впечатление. По мнению ведомства, это можно расценить как информационную провокацию.В конце октября 2020 года, в период эскалации конфликта в Карабахе, армянский президент присвоил Хачатряну высшее звание "Национальный герой Армении" "за исключительные заслуги в деле обеспечения защиты и безопасности родины, самоотверженность и мужество, проявленные в ходе боевых действий".
https://ria.ru/20210224/iskandery-1598811363.html
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никол пашинян, армен саркисян, минобороны армении, серж саргсян, армения, в мире

В Армении уволили замглавы Генштаба

23:38 24.02.2021 (обновлено: 23:49 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер", сообщается на сайте армянского лидера.
Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.

"На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения Тирана Хачатряна от занимаемой должности", - говорится в указе президента, текст которого размещен на его сайте.

Тренировка с расчетами ОТРК Искандер-М в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Экс-глава Генштаба Армении оценил слова Пашиняна об "Искандерах"
Ранее онлайн-ресурс yerevan.today сообщил, что Хачатрян в ответ на вопрос, возможно ли, чтобы ракета "Искандера" взорвалась на 10%, как утверждает премьер, долго смеялся, после чего отметил: "Конечно, невозможно… Как?... "Искандер"?... Один выстрел?... На 10%?... Извините, но это несерьезно". Что касается возможного служебного расследования в связи с этим, то, по данным издания, первый заместитель начальника генштаба подчеркнул, что никакое расследование не ведется, поскольку подобного неудачного выстрела не было.
Позднее минобороны Армении распространило заявление, в котором говорится, что журналист не представил полностью содержание беседы и, фактически, исказил его, что создало у читателя превратное впечатление. По мнению ведомства, это можно расценить как информационную провокацию.
В конце октября 2020 года, в период эскалации конфликта в Карабахе, армянский президент присвоил Хачатряну высшее звание "Национальный герой Армении" "за исключительные заслуги в деле обеспечения защиты и безопасности родины, самоотверженность и мужество, проявленные в ходе боевых действий".
Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) Искандер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Никол ПашинянАрмен СаркисянМинобороны АрменииСерж СаргсянАрменияВ мире
 
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