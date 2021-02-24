В Армении уволили замглавы Генштаба
23:38 24.02.2021 (обновлено: 23:49 24.02.2021)
ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер", сообщается на сайте армянского лидера.
Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.
"На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения Тирана Хачатряна от занимаемой должности", - говорится в указе президента, текст которого размещен на его сайте.
Ранее онлайн-ресурс yerevan.today сообщил, что Хачатрян в ответ на вопрос, возможно ли, чтобы ракета "Искандера" взорвалась на 10%, как утверждает премьер, долго смеялся, после чего отметил: "Конечно, невозможно… Как?... "Искандер"?... Один выстрел?... На 10%?... Извините, но это несерьезно". Что касается возможного служебного расследования в связи с этим, то, по данным издания, первый заместитель начальника генштаба подчеркнул, что никакое расследование не ведется, поскольку подобного неудачного выстрела не было.
Позднее минобороны Армении распространило заявление, в котором говорится, что журналист не представил полностью содержание беседы и, фактически, исказил его, что создало у читателя превратное впечатление. По мнению ведомства, это можно расценить как информационную провокацию.
В конце октября 2020 года, в период эскалации конфликта в Карабахе, армянский президент присвоил Хачатряну высшее звание "Национальный герой Армении" "за исключительные заслуги в деле обеспечения защиты и безопасности родины, самоотверженность и мужество, проявленные в ходе боевых действий".