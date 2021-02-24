https://ria.ru/20210224/arest-1598812040.html

В Москве с конца января арестовали 1251 участника незаконных акций

В Москве с конца января арестовали 1251 участника незаконных акций

В московские суды с 23 января поступили 5716 административных материалов о нарушениях на несогласованных акциях протеста, более тысячи человек арестовали,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:03

2021-02-24T17:03

2021-02-24T18:04

россия

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В московские суды с 23 января поступили 5716 административных материалов о нарушениях на несогласованных акциях протеста, более тысячи человек арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Остальные материалы судьи еще не рассмотрели.Больше всего протоколов по статье о "Нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия", около 60 дел касались "Неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции".Несогласованные акции прошли 23 и 31 января в разных городах России, несмотря на предупреждения властей.Кроме того, в Москве состоялись протесты 2 февраля после заседания суда по делу Алексея Навального.Помимо административных, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Ряд фигурантов отправили в СИЗО, других поместили под домашний арест.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, москва, происшествия