https://ria.ru/20210224/arest-1598812040.html
В Москве с конца января арестовали 1251 участника незаконных акций
В Москве с конца января арестовали 1251 участника незаконных акций
В московские суды с 23 января поступили 5716 административных материалов о нарушениях на несогласованных акциях протеста, более тысячи человек арестовали,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:03
2021-02-24T17:03
2021-02-24T18:04
россия
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В московские суды с 23 января поступили 5716 административных материалов о нарушениях на несогласованных акциях протеста, более тысячи человек арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Остальные материалы судьи еще не рассмотрели.Больше всего протоколов по статье о "Нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия", около 60 дел касались "Неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции".Несогласованные акции прошли 23 и 31 января в разных городах России, несмотря на предупреждения властей.Кроме того, в Москве состоялись протесты 2 февраля после заседания суда по делу Алексея Навального.Помимо административных, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Ряд фигурантов отправили в СИЗО, других поместили под домашний арест.
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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россия, алексей навальный, москва, происшествия
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В московские суды с 23 января поступили 5716 административных материалов о нарушениях на несогласованных акциях протеста, более тысячи человек арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Всего судами было арестовано 1251 человек, оштрафовано 2500 человек, 245 материалов были возвращены для устранения недостатков", — уточнил собеседник агентства.
Остальные материалы судьи еще не рассмотрели.
Больше всего протоколов по статье о "Нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия", около 60 дел касались "Неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции".
Несогласованные акции прошли 23 и 31 января в разных городах России
, несмотря на предупреждения властей.
Кроме того, в Москве
состоялись протесты 2 февраля после заседания суда по делу Алексея Навального
.
Помимо административных, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Ряд фигурантов отправили в СИЗО, других поместили под домашний арест.