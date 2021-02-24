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В Москве с конца января арестовали 1251 участника незаконных акций
В Москве с конца января арестовали 1251 участника незаконных акций
В московские суды с 23 января поступили 5716 административных материалов о нарушениях на несогласованных акциях протеста, более тысячи человек арестовали,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:03
2021-02-24T18:04
россия
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В московские суды с 23 января поступили 5716 административных материалов о нарушениях на несогласованных акциях протеста, более тысячи человек арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Остальные материалы судьи еще не рассмотрели.Больше всего протоколов по статье о "Нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия", около 60 дел касались "Неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции".Несогласованные акции прошли 23 и 31 января в разных городах России, несмотря на предупреждения властей.Кроме того, в Москве состоялись протесты 2 февраля после заседания суда по делу Алексея Навального.Помимо административных, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Ряд фигурантов отправили в СИЗО, других поместили под домашний арест.
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россия, алексей навальный, москва, происшествия

В Москве с конца января арестовали 1251 участника незаконных акций

17:03 24.02.2021 (обновлено: 18:04 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В московские суды с 23 января поступили 5716 административных материалов о нарушениях на несогласованных акциях протеста, более тысячи человек арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Всего судами было арестовано 1251 человек, оштрафовано 2500 человек, 245 материалов были возвращены для устранения недостатков", — уточнил собеседник агентства.

Остальные материалы судьи еще не рассмотрели.
Больше всего протоколов по статье о "Нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия", около 60 дел касались "Неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции".
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Несогласованные акции прошли 23 и 31 января в разных городах России, несмотря на предупреждения властей.
Кроме того, в Москве состоялись протесты 2 февраля после заседания суда по делу Алексея Навального.
Помимо административных, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Ряд фигурантов отправили в СИЗО, других поместили под домашний арест.
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