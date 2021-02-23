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МИД прокомментировал удаление "российских" аккаунтов в Twitter
МИД прокомментировал удаление "российских" аккаунтов в Twitter
Российская сторона будет разбираться с основанием блокировки в Twitter "российских" аккаунтов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T20:59
2021-02-23T21:11
мария захарова
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская сторона будет разбираться с основанием блокировки в Twitter "российских" аккаунтов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Twitter сообщил об удалении 100 "российских" аккаунтов, подрывающих веру в НАТО и якобы пытающихся влиять на США.Комментируя блокировку, Захарова заявила РИА Новости, что это "интересная формулировка". "Под неё могут попасть миллионы пользователей. Даже ресурсы Навального и сотоварищей – вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", - добавила она."Мы будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение", - заключила Захарова.
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мария захарова, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), twitter

МИД прокомментировал удаление "российских" аккаунтов в Twitter

20:59 23.02.2021 (обновлено: 21:11 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская сторона будет разбираться с основанием блокировки в Twitter "российских" аккаунтов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Twitter сообщил об удалении 100 "российских" аккаунтов, подрывающих веру в НАТО и якобы пытающихся влиять на США.
Комментируя блокировку, Захарова заявила РИА Новости, что это "интересная формулировка". "Под неё могут попасть миллионы пользователей. Даже ресурсы Навального и сотоварищей – вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", - добавила она.
"Мы будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение", - заключила Захарова.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 16:45
Трамп заявил, что Twitter "уже не тот"
 
Мария ЗахароваСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Twitter
 
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