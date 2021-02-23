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Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО"
Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО"
Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении ста аккаунтов, якобы связанных с Россией. РИА Новости, 23.02.2021
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении ста аккаунтов, якобы связанных с Россией.Администрация микроблога утверждает, что раскрыла сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с Россией и пыталась "подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность". Еще 31 "российский" аккаунт удалили, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на США и ЕС.На решение соцсети отреагировал МИД России. Комментируя блокировку, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила РИА Новости, что это "интересная формулировка"."Под нее могут подпасть миллионы пользователей. Даже ресурсы Навального и сотоварищей — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", — добавила она."Мы будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение", — подчеркнула Захарова.
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россия, армения, нато, сша, twitter, в мире

Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО"

20:24 23.02.2021 (обновлено: 21:45 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении ста аккаунтов, якобы связанных с Россией.
Администрация микроблога утверждает, что раскрыла сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с Россией и пыталась "подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность". Еще 31 "российский" аккаунт удалили, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на США и ЕС.
На решение соцсети отреагировал МИД России. Комментируя блокировку, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила РИА Новости, что это "интересная формулировка".
"Под нее могут подпасть миллионы пользователей. Даже ресурсы Навального и сотоварищей — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", — добавила она.
"Мы будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение", — подчеркнула Захарова.
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