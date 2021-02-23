https://ria.ru/20210223/tvitter-1598685871.html

Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО"

Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО"

Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении ста аккаунтов, якобы связанных с Россией. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T20:24

2021-02-23T20:24

2021-02-23T21:45

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении ста аккаунтов, якобы связанных с Россией.Администрация микроблога утверждает, что раскрыла сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с Россией и пыталась "подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность". Еще 31 "российский" аккаунт удалили, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на США и ЕС.На решение соцсети отреагировал МИД России. Комментируя блокировку, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила РИА Новости, что это "интересная формулировка"."Под нее могут подпасть миллионы пользователей. Даже ресурсы Навального и сотоварищей — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", — добавила она."Мы будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение", — подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20210214/telegram-1597425599.html

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россия, армения, нато, сша, twitter, в мире