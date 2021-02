https://ria.ru/20210223/ssha-1598587590.html

Это другое! Почему в России донос — это "стукачество", а в США — подвиг

Это другое! Почему в России донос — это "стукачество", а в США — подвиг

Если кто-то думал, что с окончанием очередного процесса импичмента против Дональда Трампа закончится и "охота на ведьм" в США, начатая там после штурма... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:00

2021-02-23T08:00

2021-02-23T11:47

россия

капитолий

дональд трамп

министерство внутренней безопасности сша

николай валуев

джо байден

сша

авторы

мнение - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598644369_0:108:3131:1869_1920x0_80_0_0_8af23c7ecff2ab9027bf718b6f6d1435.jpg

Если кто-то думал, что с окончанием очередного процесса импичмента против Дональда Трампа закончится и "охота на ведьм" в США, начатая там после штурма парламента, он глубоко заблуждался. Уже полтора месяца демократическая пресса с нескрываемым энтузиазмом продолжает идентификацию "бандитов Капитолия" (как она называет участников протрамповских протестов в Вашингтоне), используя при этом новейшие технологии распознавания лиц.Продолжается и кампания массовых доносов на потенциальных участников того штурма. История с 18-летней активисткой BLM Хеленой Дюк, сдавшей полиции свою маму и ближайших родственников, хорошо известна. Сейчас либеральная общественность дружно собирает ей донаты на продолжение учебы в колледже — мама-то из-за доносительства дочери потеряла работу и не может больше платить. Но эта история — только вершина айсберга. Кампания массового доносительства на друзей и родственников охватила всю страну.Что поражает больше всего наших граждан, так это нормальное (если не сказать — восторженное) восприятие подобного явления значительной частью американского общества. Еще один 18-летний тинейджер из Техаса Джексон Реффитт направо и налево раздает интервью о том, как он сдал полиции своего отца, который был по этому доносу арестован и обвинен в том, что проник в Капитолий с оружием. Судя по интервью, парень совершенно не терзается сомнениями в правильности своего поступка, обвиняя во всем Трампа. Скажем, отвечая на вопросы The Times, юноша заявил: "Мой папа вырастил меня и предоставил столько возможностей в жизни. Но он болен. Вся политическая повестка больна. То, что он сделал, — это болезнь". Сколько лет теперь отец будет "лечиться" за решеткой, Джексона не волнует — все же это ради блага родителя.У нашей публики такие сообщения вызывают шок. Да что там говорить, даже некоторые наши эксперты полагают, что такое "позорное" явление, как массовое доносительство, является для Америки чем-то новым, присущим исключительно сегодняшнему дню. Между тем для США это — обычное явление, традиция, складывавшаяся десятилетиями и ставшая неотъемлемой частью американской идентичности. Там написано немало работ, доказывающих этичность доносов, особенно если речь идет о сдаче своих работодателей. Несколько десятилетий назад в общество был внедрен специальный термин "whistleblower" (буквально: "свистящий в свисток") для того, чтобы отойти от отрицательных терминов вроде "стукачества" или "доноса". И напомним, еще в 2002 году журнал Time провозгласил американских доносчиков "Персонами года". Так что назвать доносительство новым явлением для США — значит совершенно не представлять, каким образом устроена Америка.Как раз первое, что шокирует большинство наших сограждан, переселившихся в Штаты, — это обыденность доносов на соседей, на лучших друзей, на родственников, на прохожих, показавшихся кому-то подозрительными. "Стучать" американцев учат с раннего детства. Если у нас дежурный по классу должен был следить за мелом и чистотой доски, то в американских школах эта "должность" обязывает доносить на провинности своих одноклассников. И они доносят, поскольку знают, что в противном случае донесут на них. Историй об этом явлении от наших школьников и студентов, попавших в американские учебные заведения, в интернете — пруд пруди.Забавнее всего наблюдать, как либералы, которые сами же прививали в российском обществе стойкое неприятие доносительства (особенно 1930-х годов), пытаются оправдать подобное явление в США, являющихся незыблемым примером для подражания в глазах демократической общественности. Приведем характерное мнение одного из основных организаторов большинства антироссийских акций в США Дмитрия Валуева (тот является представителем Фонда Free Russia, программным директором движения Magnitsky Act Initiative, координатором последних митингов в поддержку Навального в Штатах).Он без обиняков объясняет непонятливой аудитории, почему доносы в России — это плохо, а в США — просто чудесно: "В Америке, как и в любой демократии, закон — это общественный договор или как минимум выражение мнения большинства. Отсюда возникает понимание необходимости подчинения закону и информирование о случаях его нарушения. В России, как в любом авторитарном государстве, закон спускается сверху, а значит, антинароден по сути. Отсюда постоянные попытки обойти закон, найти лазейки и ходы. Порой обход закона становится единственной возможностью выжить или осуществить ту или иную деятельность. Информирование о нарушении становится антинародным".Как видите, с точки зрения нашего либерала, все просто: Америка — это "сияющий град на холме", а Россия — "империя зла". Потому закон в России соблюдать нельзя, доносить — значит быть "стукачом", а донос в США — это мужественный гражданский поступок. Причем это объяснение является вполне обыденным в среде бывших россиян, осевших в Штатах и считающих любовь к Родине "пережитком прошлого". Они преспокойно объясняют, почему заложить соседа за антисоветский анекдот было "подлостью" и "стукачеством", а в Америке доносы надо всячески приветствовать, поскольку это "не несет той стигмы, которая была в Советском Союзе", — там, мол, "нет такого противостояния власти и народа". Ну да, мы же помним, сторонники Трампа — это не народ, а "внутренние террористы". Соответственно, и доносы на них — это не противостояние, а исполнение гражданского долга.В этой связи не приходится удивляться тому, что наши либералы за рубежом с такой готовностью кидаются писать коллективные кляузы на российских общественных деятелей, призывая примерно наказать их. Именно поэтому они требуют ввести всевозможные "списки Магнитского" (как тот же упомянутый выше Валуев) или "списки Путина". Или вспомним того же Навального с его призывом ввести санкции против известных россиян, включая журналистов. Вполне в тренде американской культуры доносительства.Итак, доносы в США — дело обыденное. Хотя, надо признать, в течение двух последних десятилетий они вышли на совершенно новый уровень. Любой американец знает сейчас слоган "If you see something, say something" ("Если ты увидел что-то, скажи что-то"). Один из рупоров демократов, газета The Washington Post, не без гордости пишет, что эта фраза стала "национальным девизом" современной Америки. Появившись в массовом обороте сразу после терактов 11 сентября 2001 года, слоган ныне является официальным для Министерства внутренней безопасности США.Но если сначала эти призывы к бдительности касались исключительно борьбы против международных террористов, то теперь-то к "террористам" приравняли 74 миллиона граждан США, проголосовавших за Трампа. Причем нагнетание истерии продолжается и после того, как Джо Байден занял пост президента.Одним из самых ярких примеров этой истерии стала написанная известной журналисткой и телевизионным критиком Вирджинией Хеффернан колонка в Los Angeles Times под характерным заголовком "Что вы можете сделать с соседом-трампистом?". Ведущие Fox News даже поразились: "Мы уже имеем победителя в номинации "Худшая статья 2021 года". А ведь сейчас только февраль".Хеффернан в колонке публично "стучит" на своих соседей, являющихся открытыми сторонниками Трампа (в Калифорнии, где вышла ее статья, это уже приравнено к злоумышлению). С точки зрения американской журналистки, они виновны в том, что… почистили от снега дорожку, ведущую к ее двору. И это названо актом "агрессивной вежливости", поскольку в городе, где проживает автор, "люди обычно не чистят дорожки для других бесплатно". Поэтому вместо благодарности соседям Хеффернан сравнивает тех с исламскими террористами, с "Хезболлой" и даже с "вежливыми нацистами" и французскими коллаборационистами времен Второй мировой войны. Заметьте, когда актриса Джина Карано сравнила поведение демократов с нацистской Германией, ее тут же изгнали из профессии, сравнивать же трампистов с нацистами для демократической прессы давно стало традицией.Хеффернан в своей колонке ультимативно потребовала от соседей покаяния за поддержку Трампа и публичного отречения от трампизма. Видимо, после этого она великодушно позволит тем чистить ее дорожки во искупление вины. И ведь этот публичный донос на соседа не просто пишет кто-то, его публикуют на страницах солидного американского издания.Складывается впечатление, что сейчас демократические газеты и телеканалы Америки состязаются друг с другом в том, кто больше "врагов народа" найдет у себя в стране и потребует их наказания. Не стесняясь в выражениях и эпитетах, они уже объявляют "угрозой демократии" своих коллег — например, популярного телеведущего Fox News Такера Карлсона. И безостановочно требуют посадить, закрыть, запретить, удалить.Но вы же помните, "стукачеством" это должно называться только в России. В Америке же "власть и общество едины". Особенно когда лишают половину этого общества права на собственное мнение и позволяют ей лишь чистить дорожки от снега. После публичного покаяния, разумеется.

https://ria.ru/20191111/1560777112.html

https://ria.ru/20210221/kapitoliy-1598454030.html

https://ria.ru/20210213/kapitoliy-1597299452.html

https://ria.ru/20200603/1572363516.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/ssha-1598561415.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

россия, капитолий, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, николай валуев, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы, в мире