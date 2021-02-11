https://ria.ru/20210211/karano-1596960169.html

Lucasfilm уволила актрису из "Мандалорца" за ее пост в соцсетях

Lucasfilm уволила актрису из "Мандалорца" за ее пост в соцсетях

Компания Lucasfilm разорвала отношения с актрисой из сериала "Мандалорец" и фильмов "Дэдпул" и "Форсаж 6" Джиной Карано из-за ее публикаций в соцсетях, в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:45

2021-02-11T14:45

2021-02-11T14:45

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lucasfilm

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компания Lucasfilm разорвала отношения с актрисой из сериала "Мандалорец" и фильмов "Дэдпул" и "Форсаж 6" Джиной Карано из-за ее публикаций в соцсетях, в которых она сравнила нынешнюю политическую ситуацию в США с нацистской Германией, пишет издание Variety.Во вторник ночью Карано опубликовала несколько постов в сториз инстаграм, там она в том числе в котором сравнивала политическую обстановку в США с нацистской Германией.После этого в сети появились призывы к киностудиям уволить Карано и снять ее с роли в "Мандалорце"."Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и нет никаких планов относительно ее работы (в студии) в будущем... При этом ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основе их культурной и религиозной принадлежности, отвратительны и неприемлемы", - приводит издание заявление студии.Кроме того, по данным издания, от работы с ней отказалось и представляющее ее агентство United Talent Agency.

https://ria.ru/20201224/depp-1590815789.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, lucasfilm