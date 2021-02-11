https://ria.ru/20210211/karano-1596960169.html
Lucasfilm уволила актрису из "Мандалорца" за ее пост в соцсетях
Lucasfilm уволила актрису из "Мандалорца" за ее пост в соцсетях
Компания Lucasfilm разорвала отношения с актрисой из сериала "Мандалорец" и фильмов "Дэдпул" и "Форсаж 6" Джиной Карано из-за ее публикаций в соцсетях, в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:45
2021-02-11T14:45
2021-02-11T14:45
культура
кино и сериалы
новости культуры
lucasfilm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156058/99/1560589947_0:84:1622:996_1920x0_80_0_0_f4593a811bddf1109b7a6b91b1699b58.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компания Lucasfilm разорвала отношения с актрисой из сериала "Мандалорец" и фильмов "Дэдпул" и "Форсаж 6" Джиной Карано из-за ее публикаций в соцсетях, в которых она сравнила нынешнюю политическую ситуацию в США с нацистской Германией, пишет издание Variety.Во вторник ночью Карано опубликовала несколько постов в сториз инстаграм, там она в том числе в котором сравнивала политическую обстановку в США с нацистской Германией.После этого в сети появились призывы к киностудиям уволить Карано и снять ее с роли в "Мандалорце"."Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и нет никаких планов относительно ее работы (в студии) в будущем... При этом ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основе их культурной и религиозной принадлежности, отвратительны и неприемлемы", - приводит издание заявление студии.Кроме того, по данным издания, от работы с ней отказалось и представляющее ее агентство United Talent Agency.
https://ria.ru/20201224/depp-1590815789.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156058/99/1560589947_91:0:1531:1080_1920x0_80_0_0_a8a766c4c8de95e9c6b666543b48bcad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, lucasfilm
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Компания Lucasfilm разорвала отношения с актрисой из сериала "Мандалорец" и фильмов "Дэдпул" и "Форсаж 6" Джиной Карано из-за ее публикаций в соцсетях, в которых она сравнила нынешнюю политическую ситуацию в США с нацистской Германией, пишет
издание Variety.
Во вторник ночью Карано опубликовала
несколько постов в сториз инстаграм, там она в том числе в котором сравнивала политическую обстановку в США с нацистской Германией.
"Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты смогли легко окружить тысячи евреев, правительство сначала заставило их собственных соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?", - цитирует издание публикацию Карано.
После этого в сети появились призывы к киностудиям уволить Карано и снять ее с роли в "Мандалорце".
"Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и нет никаких планов относительно ее работы (в студии) в будущем... При этом ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основе их культурной и религиозной принадлежности, отвратительны и неприемлемы", - приводит издание заявление студии.
Кроме того, по данным издания, от работы с ней отказалось и представляющее ее агентство United Talent Agency.