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https://ria.ru/20210223/sanktsii-1598689709.html
Украина раскритиковала ЕС за санкции против России
Украина раскритиковала ЕС за санкции против России
Санкции Европейского союза против России должны быть введены не только из-за ареста Алексея Навального, но и за нарушения прав человека в Крыму, считает глава... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T21:14
2021-02-23T21:14
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий кулеба
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
владимир путин
москва
севастополь
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Санкции Европейского союза против России должны быть введены не только из-за ареста Алексея Навального, но и за нарушения прав человека в Крыму, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Ранее по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций за арест Навального. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ"."Мы позитивно оцениваем решение ЕС применить санкции против РФ в ответ на арест Алексея Навального, но я воспользовался возможностью, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге глубокое убеждение, что правозащитный санкционный механизм ЕС должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму", - сказал Кулеба после встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.В свою очередь Ландсбергис отметил, что в ходе обсуждения вопроса продления санкций со стороны ЕС было отмечено что они будут продлены, если Киев предоставит доказательства нарушения прав человека в Крыму и в Донбассе.Ранее в МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210223/sanktsii-1598687189.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий кулеба, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, владимир путин, москва, севастополь

Украина раскритиковала ЕС за санкции против России

21:14 23.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Санкции Европейского союза против России должны быть введены не только из-за ареста Алексея Навального, но и за нарушения прав человека в Крыму, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций за арест Навального. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 20:41
Псаки не смогла ответить на вопрос о новых санкциях США против России
"Мы позитивно оцениваем решение ЕС применить санкции против РФ в ответ на арест Алексея Навального, но я воспользовался возможностью, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге глубокое убеждение, что правозащитный санкционный механизм ЕС должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму", - сказал Кулеба после встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.
В свою очередь Ландсбергис отметил, что в ходе обсуждения вопроса продления санкций со стороны ЕС было отмечено что они будут продлены, если Киев предоставит доказательства нарушения прав человека в Крыму и в Донбассе.
Ранее в МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 22:19
МИД резко высказался о новых санкциях ЕС из-за Навального
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 14:57
Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Дмитрий КулебаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаВладимир ПутинМоскваСевастополь
 
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