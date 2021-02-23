https://ria.ru/20210223/sanktsii-1598689709.html

Украина раскритиковала ЕС за санкции против России

Украина раскритиковала ЕС за санкции против России

Санкции Европейского союза против России должны быть введены не только из-за ареста Алексея Навального, но и за нарушения прав человека в Крыму, считает глава... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T21:14

2021-02-23T21:14

2021-02-23T21:14

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дмитрий кулеба

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

владимир путин

москва

севастополь

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Санкции Европейского союза против России должны быть введены не только из-за ареста Алексея Навального, но и за нарушения прав человека в Крыму, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Ранее по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций за арест Навального. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ"."Мы позитивно оцениваем решение ЕС применить санкции против РФ в ответ на арест Алексея Навального, но я воспользовался возможностью, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге глубокое убеждение, что правозащитный санкционный механизм ЕС должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму", - сказал Кулеба после встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.В свою очередь Ландсбергис отметил, что в ходе обсуждения вопроса продления санкций со стороны ЕС было отмечено что они будут продлены, если Киев предоставит доказательства нарушения прав человека в Крыму и в Донбассе.Ранее в МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210223/sanktsii-1598687189.html

https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598612784.html

https://ria.ru/20210223/espch-1598660253.html

россия

москва

севастополь

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий кулеба, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, владимир путин, москва, севастополь