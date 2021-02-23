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https://ria.ru/20210223/sanktsii-1598620186.html
ЕС введет санкции против россиян из-за приговора Навальному
ЕС введет санкции против россиян из-за приговора Навальному
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:47
2021-02-23T02:54
россия
жозеп боррель
алексей навальный
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального."Мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию. Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека", - сказал Боррель.Подготовка ограничений займет около недели, добавил он.Агентство Рейтер, в свою очередь, сообщило, что министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза принципиально согласовали расширение персональных санкций против россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным. Решение было принято на саммите в Брюсселе.Санкционный список, как утверждает Рейтер, "не заставит себя ждать".По информации агентства, в перечень могут быть включены председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор Российской Федерации и руководитель Федеральной службы исполнения наказаний."Заело пластинку"Российские политики и дипломаты оценили решение Евросоюза расширить персональные санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального."Заело пластинку. У них", — заявил замглавы МИД России Александр Грушко.МИД резко ответил на решение Евросоюза ввести новые персональные санкции против россиян. "Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.В МИД добавили, что укоренение в арсенале Евросоюза таких нелегитимных инструментов, как ультиматумы, давление и санкции, вызывает сожаление. Москва считает категорически неприемлемыми постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" Навального.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, выразил мнение, что очередной выпад ЕС в адрес России не останется без ответа. По его мнению, Брюссель последовательно ведет линию на спад во взаимном диалоге, причем по абсолютно надуманным и провокационным поводам.Критика УкраиныГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление, что в ЕС планируют ввести новые санкции в адрес России из-за ситуации с Алексеем Навальным, но не из-за Крымского полуострова.По его словам, Киев не раз обращался в Европейский союз с просьбой задействовать санкционный механизм в отношении России из-за якобы "репрессий" в Крыму.Ситуация с НавальнымАлексея Навального арестовали в январе после возвращения из Германии, где он находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Официальный Берлин заявлял, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы "Новичок". В Москве в ответ отмечали, что до отправки в ФРГ в организме Навального следов отравляющих веществ обнаружено не было.Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в течение испытательного срока. Суд зачел ему 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет
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россия, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, в мире

ЕС введет санкции против россиян из-за приговора Навальному

00:47 23.02.2021 (обновлено: 02:54 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального.
"Мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию. Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека", - сказал Боррель.
Подготовка ограничений займет около недели, добавил он.
Агентство Рейтер, в свою очередь, сообщило, что министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза принципиально согласовали расширение персональных санкций против россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным. Решение было принято на саммите в Брюсселе.
Санкционный список, как утверждает Рейтер, "не заставит себя ждать".
По информации агентства, в перечень могут быть включены председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор Российской Федерации и руководитель Федеральной службы исполнения наказаний.
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"Заело пластинку"

Российские политики и дипломаты оценили решение Евросоюза расширить персональные санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
"Заело пластинку. У них", — заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
МИД резко ответил на решение Евросоюза ввести новые персональные санкции против россиян. "Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД добавили, что укоренение в арсенале Евросоюза таких нелегитимных инструментов, как ультиматумы, давление и санкции, вызывает сожаление. Москва считает категорически неприемлемыми постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" Навального.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, выразил мнение, что очередной выпад ЕС в адрес России не останется без ответа. По его мнению, Брюссель последовательно ведет линию на спад во взаимном диалоге, причем по абсолютно надуманным и провокационным поводам.
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По его словам, Киев не раз обращался в Европейский союз с просьбой задействовать санкционный механизм в отношении России из-за якобы "репрессий" в Крыму.
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Ситуация с Навальным

Алексея Навального арестовали в январе после возвращения из Германии, где он находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Официальный Берлин заявлял, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы "Новичок". В Москве в ответ отмечали, что до отправки в ФРГ в организме Навального следов отравляющих веществ обнаружено не было.
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в течение испытательного срока. Суд зачел ему 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет
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