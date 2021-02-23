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Савченко предрекла Украине раскол
Савченко предрекла Украине раскол
Украине грозят новый Майдан и раскол, заявила в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:09
2021-02-23T16:02
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
вадим рабинович
надежда савченко
мвф
юлия тимошенко
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украине грозят новый Майдан и раскол, заявила в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам "войну на истощение", применяя тактику "мелких порезов".Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович оценивал кредитные программы МВФ Украине как капитуляцию, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике Киева движение к экономическому и социальному краху. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрекал стране "экономическую мясорубку" на фоне мирового кризиса из-за пандемии.
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, вадим рабинович, надежда савченко, мвф, юлия тимошенко, киев, украина, в мире

Савченко предрекла Украине раскол

14:09 23.02.2021 (обновлено: 16:02 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 фев РИА Новости. Украине грозят новый Майдан и раскол, заявила в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам "войну на истощение", применяя тактику "мелких порезов".

"У нас впереди еще не один Майдан и не один раскол, к сожалению", — сказала она.

Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".
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В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович оценивал кредитные программы МВФ Украине как капитуляцию, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике Киева движение к экономическому и социальному краху. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрекал стране "экономическую мясорубку" на фоне мирового кризиса из-за пандемии.
 
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВадим РабиновичНадежда СавченкоМВФЮлия ТимошенкоКиевУкраинаВ мире
 
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