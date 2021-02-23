https://ria.ru/20210223/protesty-1598693064.html

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии "не стухли"

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии "не стухли"

Протесты в Белоруссии "не стухли", поменялась их форма, массовые несанкционированные акции возобновятся весной, заявила лидер оппозиции страны, экс-кандидат в... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T22:20

2021-02-23T22:20

2021-02-23T22:20

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

дмитрий гордон

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Протесты в Белоруссии "не стухли", поменялась их форма, массовые несанкционированные акции возобновятся весной, заявила лидер оппозиции страны, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская."Протесты в Беларуси не стухли. Поменялась картинка, поменялась форма протеста. Но протестное движение, протестные настроения никуда не ушли", - сказала Тихановская в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое размещено во вторник на его YouTube-канале.Оппозиционный политик отметила, что сейчас в республике "время такой партизанщины", люди не могут "действовать открыто", поскольку "это прямая дорога в тюрьму". На вопрос, возобновятся ли весной в стране массовые акции протеста, Тихановская ответила: "Я думаю, что да".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Осенью акции протеста переместились с центральных улиц во дворы жилых домов. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, является фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210212/politzaklyuchennye-1597210885.html

https://ria.ru/20210223/belorussiya-1598666001.html

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белоруссия

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светлана тихановская, россия, дмитрий гордон, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире