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Наука
https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html
Россиян предупредили о приближении малого ледникового периода
Россиян предупредили о приближении малого ледникового периода
Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период, заявил в интервью "Российской газете" океанолог, академик РАН, научный руководитель... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T21:38
2021-02-23T21:50
наука
россия
российская академия наук
антарктида
наука
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период, заявил в интервью "Российской газете" океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.Ученый заявил, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял."Четыре года назад я был на Северном полюсе. &lt;…&gt; Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления", — признался Матишов.По его словам, теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. Непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку, уверен Матишов. Ученый отметил, что в этот же период морозы накрыли Северную Америку, а на Ближнем Востоке были снегопады."За последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Для юга это необычно много и ближе к похолоданию", — добавил Матишов, отметив при этом, что нужно ориентироваться на данные за сто лет.Он подчеркнул, что климат цикличен. В качестве примера потепления, схожего с тем, которое наблюдалось в последние годы, ученый привел ситуацию в 1878 году, когда судно "Вега" прошло весь Северный морской путь за один сезон. Он напомнил и про челюскинцев."Они тоже смогли пройти Северный морской путь. Это уже в Беринговом проливе они попали в лед, их понесло в сторону Аляски, но Кольский залив-то прошли", — сказал профессор.Ученый призвал обратить внимание на Антарктиду. Он отметил, что ее ледяной щит содержит 92% всех льдов на суше."Если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении. Уровень Мирового океана поднимется метров на шестьдесят", — предупредил он.Матишов вновь указал, что климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки."Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох", — заключил ученый.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
https://ria.ru/20210218/snegopady-1597937436.html
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россия, российская академия наук, антарктида, наука

Россиян предупредили о приближении малого ледникового периода

21:38 23.02.2021 (обновлено: 21:50 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаснеженные деревья возле жилых домов в Санкт-Петербурге
Заснеженные деревья возле жилых домов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период, заявил в интервью "Российской газете" океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.
Ученый заявил, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял.
"Четыре года назад я был на Северном полюсе. <…> Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления", — признался Матишов.
По его словам, теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. Непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку, уверен Матишов. Ученый отметил, что в этот же период морозы накрыли Северную Америку, а на Ближнем Востоке были снегопады.
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"За последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Для юга это необычно много и ближе к похолоданию", — добавил Матишов, отметив при этом, что нужно ориентироваться на данные за сто лет.
Он подчеркнул, что климат цикличен. В качестве примера потепления, схожего с тем, которое наблюдалось в последние годы, ученый привел ситуацию в 1878 году, когда судно "Вега" прошло весь Северный морской путь за один сезон. Он напомнил и про челюскинцев.
"Они тоже смогли пройти Северный морской путь. Это уже в Беринговом проливе они попали в лед, их понесло в сторону Аляски, но Кольский залив-то прошли", — сказал профессор.
Ученый призвал обратить внимание на Антарктиду. Он отметил, что ее ледяной щит содержит 92% всех льдов на суше.
"Если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении. Уровень Мирового океана поднимется метров на шестьдесят", — предупредил он.
Матишов вновь указал, что климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.
"Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох", — заключил ученый.
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