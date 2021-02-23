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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210223/karabakh-1598637806.html
Колонна МЧС со стройматериалами отправилась в Карабах
Колонна МЧС со стройматериалами отправилась в Карабах
Очередная колонна с гуманитарной помощью МЧС России направилась во вторник утром из Еревана в Нагорный Карабах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:35
2021-02-23T10:35
ситуация в нагорном карабахе
александр горелов
россия
никол пашинян
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ильхам алиев
москва
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Очередная колонна с гуманитарной помощью МЧС России направилась во вторник утром из Еревана в Нагорный Карабах, передает корреспондент РИА Новости."В соответствии с запросом местных властей оперативная группа МЧС России сформировала приоритетный список строительных материалов, необходимых для восстановления жилых зданий, а также социально значимых объектов. В состав груза вошли более 50 тонн строительных материалов - кровля, профнастил, металлочерепица, оцинкованный лист, пиломатериалы", - сказал журналистам перед отправкой представитель российского МЧС Евгений Горелов.По его словам, гуманитарная колонна состоит из шести грузовых автомобилей и двух машин сопровождения. Колонна пройдет из Еревана в Ехегнадзор с ночевкой в городе Горис. Ожидаемая дата прибытия в пункт назначения - 24 февраля в 12.00 мск.Горелов отметил, что в целом в Карабах уже доставлены сотни тонн грузов. "В первую очередь будут восстанавливаться жилые здания, так как много вернувшихся беженцев, а также социально значимые объекты", - заявил он.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html
https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html
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александр горелов, россия, никол пашинян, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ильхам алиев, москва, армения, в мире

Колонна МЧС со стройматериалами отправилась в Карабах

10:35 23.02.2021
 
© Sputnik / Рагим Мамедов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили МЧС РФ на железнодорожной станции в городе Барда, куда прибыл состав с гуманитарным грузом из России
Грузовые автомобили МЧС РФ на железнодорожной станции в городе Барда, куда прибыл состав с гуманитарным грузом из России - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Sputnik / Рагим Мамедов
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Очередная колонна с гуманитарной помощью МЧС России направилась во вторник утром из Еревана в Нагорный Карабах, передает корреспондент РИА Новости.
"В соответствии с запросом местных властей оперативная группа МЧС России сформировала приоритетный список строительных материалов, необходимых для восстановления жилых зданий, а также социально значимых объектов. В состав груза вошли более 50 тонн строительных материалов - кровля, профнастил, металлочерепица, оцинкованный лист, пиломатериалы", - сказал журналистам перед отправкой представитель российского МЧС Евгений Горелов.
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По его словам, гуманитарная колонна состоит из шести грузовых автомобилей и двух машин сопровождения. Колонна пройдет из Еревана в Ехегнадзор с ночевкой в городе Горис. Ожидаемая дата прибытия в пункт назначения - 24 февраля в 12.00 мск.
Горелов отметил, что в целом в Карабах уже доставлены сотни тонн грузов. "В первую очередь будут восстанавливаться жилые здания, так как много вернувшихся беженцев, а также социально значимые объекты", - заявил он.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
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Ситуация в Нагорном КарабахеАлександр ГореловРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ильхам АлиевМоскваАрменияВ мире
 
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