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Транзит газа в Казахстан прекратили из-за аварии на трубопроводе "Союз"
Транзит газа в Казахстан прекратили из-за аварии на трубопроводе "Союз"
Транзит газа в Казахстан прекращен из-за повреждения на магистральном трубопроводе "Союз" в Оренбургской области, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T11:13
2021-02-23T11:58
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
оренбургская область
казахстан
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Транзит газа в Казахстан прекращен из-за повреждения на магистральном трубопроводе "Союз" в Оренбургской области, сообщило Минэнерго РФ.Ранее во вторник правительство региона сообщило, что на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области произошел взрыв, идет мобилизация сил для ликвидации аварии. В ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет.По информации Минэнерго, падение давления в магистральном газопроводе "Оренбург-Новопсков", принадлежащем "Газпром трансгаз Екатеринбург", было обнаружено в 7.37 мск. В 7.57 персонал отключил участок 51-123 километр газопровода. Падение давления газа продолжилось по магистральному газопроводу "Союз".В 8.30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода, и в 8.49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз"."Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210219/gaz-1598172715.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), оренбургская область, казахстан

Транзит газа в Казахстан прекратили из-за аварии на трубопроводе "Союз"

11:13 23.02.2021 (обновлено: 11:58 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Транзит газа в Казахстан прекращен из-за повреждения на магистральном трубопроводе "Союз" в Оренбургской области, сообщило Минэнерго РФ.
Ранее во вторник правительство региона сообщило, что на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области произошел взрыв, идет мобилизация сил для ликвидации аварии. В ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет.
По информации Минэнерго, падение давления в магистральном газопроводе "Оренбург-Новопсков", принадлежащем "Газпром трансгаз Екатеринбург", было обнаружено в 7.37 мск. В 7.57 персонал отключил участок 51-123 километр газопровода. Падение давления газа продолжилось по магистральному газопроводу "Союз".
В 8.30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода, и в 8.49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз".
"Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан", - сообщает ведомство.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Оренбургская областьКазахстан
 
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