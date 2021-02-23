https://ria.ru/20210223/evrosoyuz-1598667324.html

В ЕС допустили новые санкции против России из-за Навального

В ЕС допустили новые санкции против России из-за Навального

ЕС обладает широким набором санкций, договоренность о введении санкций за арест Алексея Навального в рамках режима за нарушение прав человека не исключает, что... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:16

2021-02-23T16:16

2021-02-23T17:42

россия

жозеп боррель

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

украина

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. ЕС обладает широким набором санкций, договоренность о введении санкций за арест Алексея Навального в рамках режима за нарушение прав человека не исключает, что могут последовать и дополнительные меры в рамках других санкционных режимов, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано, отвечая на вопрос, не собирается ли Евросоюз использовать в отношении России другие санкционные режимы."Режимы санкций ЕС обширны. Каждый раз, когда есть решение принять в отношении кого-либо санкции (будь то персона или организация) за какое-либо нарушение (прав человека, международного права, демократии и так далее), государства-члены рассматривают вопрос о том, какие рамки или какой режим использовать. В этом случае было принято решение использовать режим за права человека, чтобы ввести санкции в отношении тех, кто ответственен за развитие ситуации в связи с господином Навальным. Что не исключает, что, если есть необходимость и политическое соглашение между странами-членами рассмотреть дальнейшие санкции, могут использоваться другие режимы, чтобы применить к другим физлицам или организациям", — сказал он.Стано напомнил, что ранее ЕС также вводил санкции "за аннексию Крыма, по ситуации на Украине, за применение химоружия (в том числе в части отравления господина Навального)". "Поэтому дискуссии идут, и, если решение о санкциях принимается, это решение, конечно, включает и рамки, в которых принимаются рестрикции", — подчеркнул представитель ЕС.Накануне по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций за арест Навального. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".Ранее в МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/lavrov-1596180371.html

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596098614.html

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россия, жозеп боррель, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, украина