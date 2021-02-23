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В ЕС допустили новые санкции против России из-за Навального
В ЕС допустили новые санкции против России из-за Навального
ЕС обладает широким набором санкций, договоренность о введении санкций за арест Алексея Навального в рамках режима за нарушение прав человека не исключает, что... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T16:16
2021-02-23T17:42
россия
жозеп боррель
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
москва
украина
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. ЕС обладает широким набором санкций, договоренность о введении санкций за арест Алексея Навального в рамках режима за нарушение прав человека не исключает, что могут последовать и дополнительные меры в рамках других санкционных режимов, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано, отвечая на вопрос, не собирается ли Евросоюз использовать в отношении России другие санкционные режимы."Режимы санкций ЕС обширны. Каждый раз, когда есть решение принять в отношении кого-либо санкции (будь то персона или организация) за какое-либо нарушение (прав человека, международного права, демократии и так далее), государства-члены рассматривают вопрос о том, какие рамки или какой режим использовать. В этом случае было принято решение использовать режим за права человека, чтобы ввести санкции в отношении тех, кто ответственен за развитие ситуации в связи с господином Навальным. Что не исключает, что, если есть необходимость и политическое соглашение между странами-членами рассмотреть дальнейшие санкции, могут использоваться другие режимы, чтобы применить к другим физлицам или организациям", — сказал он.Стано напомнил, что ранее ЕС также вводил санкции "за аннексию Крыма, по ситуации на Украине, за применение химоружия (в том числе в части отравления господина Навального)". "Поэтому дискуссии идут, и, если решение о санкциях принимается, это решение, конечно, включает и рамки, в которых принимаются рестрикции", — подчеркнул представитель ЕС.Накануне по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций за арест Навального. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".Ранее в МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/lavrov-1596180371.html
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россия, жозеп боррель, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, украина

В ЕС допустили новые санкции против России из-за Навального

16:16 23.02.2021 (обновлено: 17:42 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. ЕС обладает широким набором санкций, договоренность о введении санкций за арест Алексея Навального в рамках режима за нарушение прав человека не исключает, что могут последовать и дополнительные меры в рамках других санкционных режимов, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано, отвечая на вопрос, не собирается ли Евросоюз использовать в отношении России другие санкционные режимы.
"Режимы санкций ЕС обширны. Каждый раз, когда есть решение принять в отношении кого-либо санкции (будь то персона или организация) за какое-либо нарушение (прав человека, международного права, демократии и так далее), государства-члены рассматривают вопрос о том, какие рамки или какой режим использовать. В этом случае было принято решение использовать режим за права человека, чтобы ввести санкции в отношении тех, кто ответственен за развитие ситуации в связи с господином Навальным. Что не исключает, что, если есть необходимость и политическое соглашение между странами-членами рассмотреть дальнейшие санкции, могут использоваться другие режимы, чтобы применить к другим физлицам или организациям", — сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Лавров озвучил позицию России по возможным санкциям ЕС по Навальному
Стано напомнил, что ранее ЕС также вводил санкции "за аннексию Крыма, по ситуации на Украине, за применение химоружия (в том числе в части отравления господина Навального)". "Поэтому дискуссии идут, и, если решение о санкциях принимается, это решение, конечно, включает и рамки, в которых принимаются рестрикции", — подчеркнул представитель ЕС.
Накануне по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций за арест Навального. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".
Ранее в МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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4 февраля, 23:41
Макрон объяснил введение санкций против России из-за Навального
 
РоссияЖозеп БоррельФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМоскваУкраина
 
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