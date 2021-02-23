https://ria.ru/20210223/estoniya-1598363182.html

"Планируют подарок России". Как в Таллине спорят о Москве

"Планируют подарок России". Как в Таллине спорят о Москве

Из Таллина выслали российского дипломата, в ответ персоной нон грата объявили сотрудника эстонского посольства в Москве. В республике тем временем спорят, какие РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:00

2021-02-23T08:00

2021-02-23T08:04

россия

юри ратас

урмас рейнсалу

владимир ленин (владимир ульянов)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

москва

эстония

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Из Таллина выслали российского дипломата, в ответ персоной нон грата объявили сотрудника эстонского посольства в Москве. В республике тем временем спорят, какие отношения должны быть с Россией, применять ли вакцину "Спутник V" и что делать с русским языком. РИА Новости разбиралось в ситуации. Показать лояльностьПредставитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала взаимную высылку дипломатов из Москвы и Таллина: "Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявило персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии". Недавно в республике сменился кабинет министров. После коррупционного скандала отправилось в отставку правительство, созданное коалицией трех партий: Центристской, Консервативной народной (EKRE) и "Отечеством". Вместо них к власти пришли те же центристы вместе с Партией реформ. Понять, как власть и оппозиция относятся к России, не так-то просто. И те и другие выдавали по поводу соседей противоречивые высказывания. Так, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Таллин мог бы сделать первый шаг в ратификации пограничного договора с соседом. Лидер EKRE Март Хельме немедленно пообещал помешать этому всеми законными методами. "В ситуации, когда контакты между Евросоюзом и Россией на спаде и обсуждается введение новых санкций против Москвы, наши министры планируют сделать России подарок", — отчитывал он политических противников. Хельме пригрозил, что ратификация будет означать согласие с "позицией Кремля о недействительности Тартуского мирного договора". Суть противоречий такова: по мнению Москвы, документ утратил силу после того, как в 1940-м Эстония стала частью СССР, Таллин же, наоборот, считает его актуальным. Хотя совсем недавно Хельме из-за резонансного интервью могли назвать чуть ли не русофилом. Во-первых, он не признал Россию врагом: "Это крупная страна, глобальный игрок, сосед Эстонии". Во-вторых, заявил, что отказ от изучения русского языка — странный шаг. "Как будто мы пытаемся сказать, что России для нас не существует. Но она есть!" — подчеркнул он. Русскоязычные граждане республики, продолжил он, отворачиваются от центристов. "Русских раздражает гей-повестка, которую поддерживает Центристская партия, — утверждал Хельме. — EKRE, как известно, в этом вопросе стоит на совсем другой позиции". Кроме того, жителей русскоязычного региона Ида-Вирумаа беспокоит "зеленая повестка ЕС", тоже продвигаемая центристами, — из-за опасений, что она приведет к сокращению рабочих мест в энергетике.Скандальный политикМарт Хельме вообще известен резкими высказываниями. В 2019-м, будучи министром внутренних дел, он нелицеприятно отозвался о главе правительства Финляндии Санне Марин: вспомнил и процитировал слова Владимира Ленина о кухарке, которая может управлять государством. "Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства", — охарактеризовал он финских политиков. Разразился скандал, но Хельме не унялся. Тогда же он раскритиковал предложение Партии реформ немедленно перевести школы на эстонский язык и предложил растянуть этот процесс. "Если русскоязычные школы и будут, то они должны быть частными, — говорил он. — Государственная образовательная система в течение, скажем, десяти лет должна перейти на эстонский".В 2020-м во время дебатов по референдуму о браке он заявил, что геи, если им что-то не нравится, могут уезжать из Эстонии: "Пусть бегут в Швецию. Там к ним относятся более дружелюбно". Пришлось выслушать отповедь тогдашнего премьера Юри Ратаса от Центристской партии. Нельзя дискутироватьНо в февральских бурных дискуссиях скорый на язвительные замечания Хельме, за исключением вопроса о Тартуском договоре, не участвовал. А между тем обсуждали санкции и российскую вакцину. Эстонские депутаты решили вслед за европейской прессой укорить главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за визит в Москву. По их мнению, он был недостаточно идейно выдержан в беседах с российскими визави. "Рийгикогу призывает государства — члены ЕС ужесточить санкции на международном уровне с целью оказания реального влияния на Россию для выполнения ею международных обязательств", — официально информировал парламент.По этому поводу выступала министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс. Она предсказуемо раскритиковала Россию за якобы "агрессивную внешнюю политику, отказ от добровольно взятых на себя международных обязательств и демократических ценностей", а также за "попытки изменить архитектуру европейской безопасности". Потом парламентарии перешли к другим насущным вопросам. Депутат от центристов Мария Юферева-Скуратовски поинтересовалась, не стоит ли уже поговорить о закупках российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Бывший глава МИД Урмас Рейнсалу парировал: недопустимо даже поднимать такой вопрос, так как препарат, по его словам, — "гибридное оружие Москвы". Сил, симпатизирующих России, в Эстонии нет вовсе, отмечает политолог, специалист по Прибалтике Александр Носович. "Несколько лет назад можно было говорить, что Центристская партия хотя бы за прагматичные отношения с Москвой, потому что центристы контролировали Таллинский порт и железную дорогу и были заинтересованы в конструктивных контактах с соседями, — напоминает он. — Но, едва попав в правящую коалицию, сразу подписались под всей антироссийской и антирусской повесткой: оккупацией, дискриминацией и прочим".Смена риторики Хелме связана с тем, что он намерен откусить часть русскоязычного электората у центристов, продолжает Носович. "EKRE — самая радикальная партия, но многие русские ее поддерживают, потому что трактуют как антисистемную — дескать, они против геев, лесбиянок, ЕС, против всего на свете. Маргинализированным слоям русскоязычных импонирует радикализм, они готовы голосовать даже за русофобов, лишь бы они были против лицемерной либеральной идеологии", — объясняет эксперт."Два года назад у нас была оттепель в отношениях: президент Эстонии Керсти Кальюлайд летала в Москву, ее приняли в Кремле, — говорит Носович. — Но это был тактический маневр. В Таллине хотели место непостоянного члена Совбеза ООН и опасались, что Россия заблокирует это решение. Поэтому Кальюлайд заигрывала с Москвой, но, как только Эстонию избрали, нужда в нормализации связей отпала. Сейчас соседи используют Совбез как площадку для обсуждения вопросов о санкциях, Навальном и так далее". Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан подчеркивает, что зацикленность на России — обычное состояние умов в постсоветских республиках. "А для Таллина вечно разыгрывать российскую карту еще и безопасно — существенного ущерба экономике это не нанесет, тем более что Прибалтика дотационная, получает деньги от ЕС. Так что это беспроигрышный вариант — везде видеть Москву". Эксплуатация российской темы отвлекает население от реальной политики, полагает Лизан. В этом отношении Эстония не уникальна — представители других стран ведут дискуссии о русском языке, месте русского меньшинства, связях с Россией, а на самом деле занимаются действительно интересными им проектами. Но в обществе это обычно не замечают.

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москва

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россия, юри ратас, урмас рейнсалу, владимир ленин (владимир ульянов), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, москва, эстония