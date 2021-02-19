https://ria.ru/20210219/sputnik-1598167120.html
Эстонский медик встал на защиту "Спутника V"
Эстонский медик встал на защиту "Спутника V"
Доктор медицинских наук и кавалер ордена Красного Креста Эстонии Адик Левин обратился с открытым письмом к бывшему министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:57
2021-02-19T13:57
2021-02-19T15:11
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вакцина astrazeneca
вакцина pfizer/biontech
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россия
урмас рейнсалу
красный крест
astrazeneca
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук и кавалер ордена Красного Креста Эстонии Адик Левин обратился с открытым письмом к бывшему министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу, раскритиковавшему российскую вакцину "Спутник V". Его слова приводит Sputnik Meedia."Я лично считаю, что высказанное вами — это исключительно политическая демагогия. Почему? Да потому что теперь, когда международно признанный журнал Lancet опубликовал материал о высокой эффективности вакцины "Спутник V", многие скептики поняли, что речь идет о хорошей и действенной вакцине", — написал врач.Он напомнил и о том, как печатают научные публикации: сначала материал рассылают рецензентам. А в данном случае, уверен врач, это были ученые мирового уровня."Они, к счастью, далеки от политики. Да и журнал далек от политики", — заявил Левин, добавив, что публикация дала возможность представить российскую вакцину Лекарственному департаменту ЕС и препарат может получить право на использование в союзе."Надо полагать, Господь послал человечеству пандемию для того, чтобы мы прекратили информационную войну и чтобы мы все сели за один стол, чтобы обсудить, как избавиться от пандемии", — считает Левин.В Эстонии, по его словам, вместо помощи людям занимаются "второстепенными делами". Он отметил, что любит родину, но, будучи врачом, ставит на первое место жизнь и здоровье людей. Он призвал убрать руки от здравоохранения и медицины и подумать о том, как спасать жизни.Вопрос о возможности приобрести российский препарат подняла депутат Мария Юферева-Скуратовски. Рейнсалу выступил против покупки "Спутника V".Вакцинация от COVID-19 началась в Эстонии 27 декабря. Всего страна заказала примерно три с половиной миллиона доз препаратов пяти производителей: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac. Применение вакцины "Спутник V" одобрили более 20 стран, в том числе Белоруссия, Аргентина, Сербия, Венесуэла, Венгрия, ОАЭ и Иран.
https://ria.ru/20210218/sputnik-v-1598001378.html
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вакцина astrazeneca, вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", россия, урмас рейнсалу, красный крест, astrazeneca , аргентина, мид эстонии, венесуэла, в мире
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Доктор медицинских наук и кавалер ордена Красного Креста Эстонии
Адик Левин обратился с открытым письмом к бывшему министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу
, раскритиковавшему российскую вакцину "Спутник V
". Его слова приводит Sputnik Meedia
.
"Я лично считаю, что высказанное вами — это исключительно политическая демагогия. Почему? Да потому что теперь, когда международно признанный журнал Lancet опубликовал материал о высокой эффективности вакцины "Спутник V", многие скептики поняли, что речь идет о хорошей и действенной вакцине", — написал врач.
Он напомнил и о том, как печатают научные публикации: сначала материал рассылают рецензентам. А в данном случае, уверен врач, это были ученые мирового уровня.
"Они, к счастью, далеки от политики. Да и журнал далек от политики", — заявил Левин
, добавив, что публикация дала возможность представить российскую вакцину Лекарственному департаменту ЕС и препарат может получить право на использование в союзе.
"Надо полагать, Господь послал человечеству пандемию для того, чтобы мы прекратили информационную войну и чтобы мы все сели за один стол, чтобы обсудить, как избавиться от пандемии", — считает Левин.
В Эстонии, по его словам, вместо помощи людям занимаются "второстепенными делами". Он отметил, что любит родину, но, будучи врачом, ставит на первое место жизнь и здоровье людей. Он призвал убрать руки от здравоохранения и медицины и подумать о том, как спасать жизни.
Вопрос о возможности приобрести российский препарат подняла депутат Мария Юферева-Скуратовски. Рейнсалу выступил против покупки "Спутника V".
Вакцинация от COVID-19 началась в Эстонии 27 декабря. Всего страна заказала примерно три с половиной миллиона доз препаратов пяти производителей: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca
, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac.
Применение вакцины "Спутник V" одобрили более 20 стран, в том числе Белоруссия
, Аргентина
, Сербия
, Венесуэла
, Венгрия
, ОАЭ
и Иран
.