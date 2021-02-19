https://ria.ru/20210219/sputnik-1598167120.html

Эстонский медик встал на защиту "Спутника V"

Эстонский медик встал на защиту "Спутника V"

Доктор медицинских наук и кавалер ордена Красного Креста Эстонии Адик Левин обратился с открытым письмом к бывшему министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:57

2021-02-19T13:57

2021-02-19T15:11

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

вакцина pfizer/biontech

вакцина "спутник v"

россия

урмас рейнсалу

красный крест

astrazeneca

аргентина

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук и кавалер ордена Красного Креста Эстонии Адик Левин обратился с открытым письмом к бывшему министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу, раскритиковавшему российскую вакцину "Спутник V". Его слова приводит Sputnik Meedia."Я лично считаю, что высказанное вами — это исключительно политическая демагогия. Почему? Да потому что теперь, когда международно признанный журнал Lancet опубликовал материал о высокой эффективности вакцины "Спутник V", многие скептики поняли, что речь идет о хорошей и действенной вакцине", — написал врач.Он напомнил и о том, как печатают научные публикации: сначала материал рассылают рецензентам. А в данном случае, уверен врач, это были ученые мирового уровня."Они, к счастью, далеки от политики. Да и журнал далек от политики", — заявил Левин, добавив, что публикация дала возможность представить российскую вакцину Лекарственному департаменту ЕС и препарат может получить право на использование в союзе."Надо полагать, Господь послал человечеству пандемию для того, чтобы мы прекратили информационную войну и чтобы мы все сели за один стол, чтобы обсудить, как избавиться от пандемии", — считает Левин.В Эстонии, по его словам, вместо помощи людям занимаются "второстепенными делами". Он отметил, что любит родину, но, будучи врачом, ставит на первое место жизнь и здоровье людей. Он призвал убрать руки от здравоохранения и медицины и подумать о том, как спасать жизни.Вопрос о возможности приобрести российский препарат подняла депутат Мария Юферева-Скуратовски. Рейнсалу выступил против покупки "Спутника V".Вакцинация от COVID-19 началась в Эстонии 27 декабря. Всего страна заказала примерно три с половиной миллиона доз препаратов пяти производителей: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac. Применение вакцины "Спутник V" одобрили более 20 стран, в том числе Белоруссия, Аргентина, Сербия, Венесуэла, Венгрия, ОАЭ и Иран.

https://ria.ru/20210218/sputnik-v-1598001378.html

https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597682340.html

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