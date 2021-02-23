Боррель призвал "сохранить ограниченное взаимодействие с Россией"
© REUTERS / Olivier Hoslet/PoolВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Европейский союз должен сохранить ограниченное взаимодействие с Россией в таких вопросах, как иранское "ядерное досье", борьба с изменением климата, энергетика, сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая по видеосвязи на сессии ООН по правам человека.
"Нам необходимо сохранить ограниченное взаимодействие с Россией в таких вопросах, как возвращение к выполнению всех обязательств по иранскому "ядерному досье", по климатическому изменению, мы нуждаемся в России по поставкам энергоресурсов, Россия – крупный поставщик для многих европейских стран", - сказал он.
При этом Боррель посетовал, что "когда мы указываем на несоблюдение обязательств в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, они (Россия) все блокируют и не хотят взаимодействовать".
Глава дипломатии ЕС также пояснил, что вопросы взаимодействия ЕС с Россией будут обсуждаться на саммите Евросоюза в марте этого года.
Главы МИД ЕС по итогам совещания в Брюсселе в понедельник приняли политическое решение о расширении персональных санкций против России за арест Алексея Навального. По словам Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. При этом, глава евродипломатии подчеркнул, что Евросоюзу необходимо "найти способ, чтобы избегать постоянного противостояния" с Россией.
Ранее в МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
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