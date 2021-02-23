https://ria.ru/20210223/borrel-1598686303.html

Боррель призвал "сохранить ограниченное взаимодействие с Россией"

Боррель призвал "сохранить ограниченное взаимодействие с Россией"

Европейский союз должен сохранить ограниченное взаимодействие с Россией в таких вопросах, как иранское "ядерное досье", борьба с изменением климата, энергетика, РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T20:31

2021-02-23T20:31

2021-02-23T20:31

россия

жозеп боррель

брюссель

евросоюз

оон

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Европейский союз должен сохранить ограниченное взаимодействие с Россией в таких вопросах, как иранское "ядерное досье", борьба с изменением климата, энергетика, сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая по видеосвязи на сессии ООН по правам человека."Нам необходимо сохранить ограниченное взаимодействие с Россией в таких вопросах, как возвращение к выполнению всех обязательств по иранскому "ядерному досье", по климатическому изменению, мы нуждаемся в России по поставкам энергоресурсов, Россия – крупный поставщик для многих европейских стран", - сказал он.При этом Боррель посетовал, что "когда мы указываем на несоблюдение обязательств в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, они (Россия) все блокируют и не хотят взаимодействовать".Глава дипломатии ЕС также пояснил, что вопросы взаимодействия ЕС с Россией будут обсуждаться на саммите Евросоюза в марте этого года.Главы МИД ЕС по итогам совещания в Брюсселе в понедельник приняли политическое решение о расширении персональных санкций против России за арест Алексея Навального. По словам Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. При этом, глава евродипломатии подчеркнул, что Евросоюзу необходимо "найти способ, чтобы избегать постоянного противостояния" с Россией.Ранее в МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.

https://ria.ru/20210223/evrosoyuz-1598667324.html

https://ria.ru/20210222/evrosoyuz-1598615585.html

россия

брюссель

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россия, жозеп боррель, брюссель, евросоюз, оон, в мире