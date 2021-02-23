https://ria.ru/20210223/aurus-1598672290.html

Aurus Senat из первой партии будет стоить дороже базового

Aurus Senat из первой партии будет стоить дороже базового

Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую оценивали в 18 миллионов РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T17:21

2021-02-23T17:21

2021-02-23T19:36

россия

aurus

авто

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую оценивали в 18 миллионов еще до начала серийного производства, следует из данных производителя, которые он приводит в своей группе в соцсети "ВКонтакте", и пояснений самого производителя.Предварительная розничная стоимость серийной машины называлась на уровне 18 миллионов рублей."Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж Aurus, специалисты сориентируют по финальной цене, учитывая индивидуальные пожелания в комплектации автомобиля", - говорится в комментарии компании относительно цены авто.По словам представителя Aurus, говорить о том, что машина подорожала на 22% некорректно, поскольку речь идет о первой партии серийных машин в "высоком исполнении"."Мы подтверждаем намерение оставить стартовую цену модели Senat в 18 миллионов рублей актуальной, однако бренд Aurus в соответствии с практикой, принятой на рынке выпускает первую серийную партию в высоком уровне опционального исполнения стоимостью 22 миллиона рублей. Поэтому сейчас мы предлагаем первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat. Дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 миллионов рублей, финальная стоимость будет уточняться к моменту приема подобных заказов", - подчеркивает представитель компании.Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс" в Елабуге. Об этом неоднократно заявляли как в Минпромторге РФ, так и в самой Aurus Motors.

https://ria.ru/20200310/1568373684.html

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россия, aurus, авто