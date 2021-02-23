https://ria.ru/20210223/aurus-1598672290.html
Aurus Senat из первой партии будет стоить дороже базового
Aurus Senat из первой партии будет стоить дороже базового
Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую оценивали в 18 миллионов РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T17:21
2021-02-23T17:21
2021-02-23T19:36
россия
aurus
авто
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую оценивали в 18 миллионов еще до начала серийного производства, следует из данных производителя, которые он приводит в своей группе в соцсети "ВКонтакте", и пояснений самого производителя.Предварительная розничная стоимость серийной машины называлась на уровне 18 миллионов рублей."Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж Aurus, специалисты сориентируют по финальной цене, учитывая индивидуальные пожелания в комплектации автомобиля", - говорится в комментарии компании относительно цены авто.По словам представителя Aurus, говорить о том, что машина подорожала на 22% некорректно, поскольку речь идет о первой партии серийных машин в "высоком исполнении"."Мы подтверждаем намерение оставить стартовую цену модели Senat в 18 миллионов рублей актуальной, однако бренд Aurus в соответствии с практикой, принятой на рынке выпускает первую серийную партию в высоком уровне опционального исполнения стоимостью 22 миллиона рублей. Поэтому сейчас мы предлагаем первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat. Дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 миллионов рублей, финальная стоимость будет уточняться к моменту приема подобных заказов", - подчеркивает представитель компании.Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс" в Елабуге. Об этом неоднократно заявляли как в Минпромторге РФ, так и в самой Aurus Motors.
https://ria.ru/20200310/1568373684.html
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россия, aurus, авто
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую оценивали в 18 миллионов еще до начала серийного производства, следует из данных производителя, которые он приводит в своей группе в соцсети "ВКонтакте", и пояснений самого производителя.
Предварительная розничная стоимость серийной машины называлась на уровне 18 миллионов рублей.
"Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж Aurus, специалисты сориентируют по финальной цене, учитывая индивидуальные пожелания в комплектации автомобиля", - говорится в комментарии компании относительно цены авто.
По словам представителя Aurus, говорить о том, что машина подорожала на 22% некорректно, поскольку речь идет о первой партии серийных машин в "высоком исполнении".
10 марта 2020, 12:27Проект Aurus
"Мы подтверждаем намерение оставить стартовую цену модели Senat в 18 миллионов рублей актуальной, однако бренд Aurus в соответствии с практикой, принятой на рынке выпускает первую серийную партию в высоком уровне опционального исполнения стоимостью 22 миллиона рублей. Поэтому сейчас мы предлагаем первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat. Дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 миллионов рублей, финальная стоимость будет уточняться к моменту приема подобных заказов", - подчеркивает представитель компании.
Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс
" в Елабуге
. Об этом неоднократно заявляли как в Минпромторге РФ
, так и в самой Aurus Motors.
Парадные кабриолеты Aurus на Красной площади
1 из 8
В Москве идет подготовка к юбилейному параду Победы, который состоится 24 июня.
2 из 8
На Красной площади установили трибуны и баннеры с символикой 75-летия Победы.
3 из 8
На брусчатку нанесли разметку, по которой во время парада ориентируются военные.
4 из 8
Кабриолеты Aurus вышли на репетицию, чтобы отработать все нюансы.
5 из 8
Парад Победы принимают на двух кабриолетах, еще один находится в резерве.
6 из 8
Впервые автомобили Aurus приняли участие в параде на Красной площади год назад.
7 из 8
На таком кабриолете министр обороны Сергей Шойгу объезжал войска.
8 из 8
Aurus на Красной площади.
1 из 8
В Москве идет подготовка к юбилейному параду Победы, который состоится 24 июня.
2 из 8
На Красной площади установили трибуны и баннеры с символикой 75-летия Победы.
3 из 8
На брусчатку нанесли разметку, по которой во время парада ориентируются военные.
4 из 8
Кабриолеты Aurus вышли на репетицию, чтобы отработать все нюансы.
5 из 8
Парад Победы принимают на двух кабриолетах, еще один находится в резерве.
6 из 8
Впервые автомобили Aurus приняли участие в параде на Красной площади год назад.
7 из 8
На таком кабриолете министр обороны Сергей Шойгу объезжал войска.
8 из 8
Aurus на Красной площади.