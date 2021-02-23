Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/aurus-1598672290.html
Aurus Senat из первой партии будет стоить дороже базового
Aurus Senat из первой партии будет стоить дороже базового
Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую оценивали в 18 миллионов РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T17:21
2021-02-23T19:36
россия
aurus
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155796/02/1557960274_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_65f674a8fea465e1050d862d51585a95.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую оценивали в 18 миллионов еще до начала серийного производства, следует из данных производителя, которые он приводит в своей группе в соцсети "ВКонтакте", и пояснений самого производителя.Предварительная розничная стоимость серийной машины называлась на уровне 18 миллионов рублей."Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж Aurus, специалисты сориентируют по финальной цене, учитывая индивидуальные пожелания в комплектации автомобиля", - говорится в комментарии компании относительно цены авто.По словам представителя Aurus, говорить о том, что машина подорожала на 22% некорректно, поскольку речь идет о первой партии серийных машин в "высоком исполнении"."Мы подтверждаем намерение оставить стартовую цену модели Senat в 18 миллионов рублей актуальной, однако бренд Aurus в соответствии с практикой, принятой на рынке выпускает первую серийную партию в высоком уровне опционального исполнения стоимостью 22 миллиона рублей. Поэтому сейчас мы предлагаем первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat. Дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 миллионов рублей, финальная стоимость будет уточняться к моменту приема подобных заказов", - подчеркивает представитель компании.Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс" в Елабуге. Об этом неоднократно заявляли как в Минпромторге РФ, так и в самой Aurus Motors.
https://ria.ru/20200310/1568373684.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155796/02/1557960274_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_567b5ac42f48cc996d46add94cdc89fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, aurus, авто

Aurus Senat из первой партии будет стоить дороже базового

17:21 23.02.2021 (обновлено: 19:36 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую оценивали в 18 миллионов еще до начала серийного производства, следует из данных производителя, которые он приводит в своей группе в соцсети "ВКонтакте", и пояснений самого производителя.
Предварительная розничная стоимость серийной машины называлась на уровне 18 миллионов рублей.
"Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж Aurus, специалисты сориентируют по финальной цене, учитывая индивидуальные пожелания в комплектации автомобиля", - говорится в комментарии компании относительно цены авто.
По словам представителя Aurus, говорить о том, что машина подорожала на 22% некорректно, поскольку речь идет о первой партии серийных машин в "высоком исполнении".
Автомобиль Aurus - РИА Новости, 1920, 10.03.2020
10 марта 2020, 12:27
Проект Aurus
"Мы подтверждаем намерение оставить стартовую цену модели Senat в 18 миллионов рублей актуальной, однако бренд Aurus в соответствии с практикой, принятой на рынке выпускает первую серийную партию в высоком уровне опционального исполнения стоимостью 22 миллиона рублей. Поэтому сейчас мы предлагаем первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat. Дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 миллионов рублей, финальная стоимость будет уточняться к моменту приема подобных заказов", - подчеркивает представитель компании.
Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс" в Елабуге. Об этом неоднократно заявляли как в Минпромторге РФ, так и в самой Aurus Motors.
Парадные кабриолеты Aurus на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Москве идет подготовка к юбилейному параду Победы, который состоится 24 июня.

Кабриолет Aurus на Красной площади
1 из 8

В Москве идет подготовка к юбилейному параду Победы, который состоится 24 июня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Красной площади установили трибуны и баннеры с символикой 75-летия Победы.

Кабриолеты Aurusна Красной площади
2 из 8

На Красной площади установили трибуны и баннеры с символикой 75-летия Победы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На брусчатку нанесли разметку, по которой во время парада ориентируются военные.

Кабриолеты Aurus на Красной площади
3 из 8

На брусчатку нанесли разметку, по которой во время парада ориентируются военные.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кабриолеты Aurus вышли на репетицию, чтобы отработать все нюансы.

Кабриолет Aurus на Красной площади
4 из 8

Кабриолеты Aurus вышли на репетицию, чтобы отработать все нюансы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Парад Победы принимают на двух кабриолетах, еще один находится в резерве.

Кабриолеты Aurus на Красной площади
5 из 8

Парад Победы принимают на двух кабриолетах, еще один находится в резерве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Впервые автомобили Aurus приняли участие в параде на Красной площади год назад.

Кабриолеты Aurus проехали по Красной площади
6 из 8

Впервые автомобили Aurus приняли участие в параде на Красной площади год назад.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На таком кабриолете министр обороны Сергей Шойгу объезжал войска.

Кабриолеты Aurus на Красной площади
7 из 8

На таком кабриолете министр обороны Сергей Шойгу объезжал войска.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Aurus на Красной площади.

Кабриолеты Aurus на Красной площади
8 из 8

Aurus на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 8

В Москве идет подготовка к юбилейному параду Победы, который состоится 24 июня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 8

На Красной площади установили трибуны и баннеры с символикой 75-летия Победы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 8

На брусчатку нанесли разметку, по которой во время парада ориентируются военные.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 8

Кабриолеты Aurus вышли на репетицию, чтобы отработать все нюансы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Парад Победы принимают на двух кабриолетах, еще один находится в резерве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Впервые автомобили Aurus приняли участие в параде на Красной площади год назад.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 8

На таком кабриолете министр обороны Сергей Шойгу объезжал войска.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Aurus на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
 
РоссияAurusАвто
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния