Парадные кабриолеты Aurus на Красной площади

В Москве идет подготовка к юбилейному параду Победы, который состоится 24 июня.
В Москве идет подготовка к юбилейному параду Победы, который состоится 24 июня.
На Красной площади установили трибуны и баннеры с символикой 75-летия Победы.
На Красной площади установили трибуны и баннеры с символикой 75-летия Победы.
На брусчатку нанесли разметку, по которой во время парада ориентируются военные.
На брусчатку нанесли разметку, по которой во время парада ориентируются военные.
Кабриолеты Aurus вышли на репетицию, чтобы отработать все нюансы.
Кабриолеты Aurus вышли на репетицию, чтобы отработать все нюансы.
Парад Победы принимают на двух кабриолетах, еще один находится в резерве.
Парад Победы принимают на двух кабриолетах, еще один находится в резерве.
Впервые автомобили Aurus приняли участие в параде на Красной площади год назад.
Впервые автомобили Aurus приняли участие в параде на Красной площади год назад.
На таком кабриолете министр обороны Сергей Шойгу объезжал войска.
На таком кабриолете министр обороны Сергей Шойгу объезжал войска.
Aurus на Красной площади.