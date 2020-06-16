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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200616/1573022795.html
Парадные кабриолеты Aurus на Красной площади
Парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы, будут принимать на автомобилях Aurus. Тренировка кабриолетов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:55
75 лет великой победы
aurus
москва
фото
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москва
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
aurus, москва, фото, фото

Парадные кабриолеты Aurus на Красной площади

19:24 16.06.2020 (обновлено: 19:55 16.06.2020)
280
Парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы, будут принимать на автомобилях Aurus. Тренировка кабриолетов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Москве идет подготовка к юбилейному параду Победы, который состоится 24 июня.

Кабриолет Aurus на Красной площади
1 из 8

В Москве идет подготовка к юбилейному параду Победы, который состоится 24 июня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Красной площади установили трибуны и баннеры с символикой 75-летия Победы.

Кабриолеты Aurusна Красной площади
2 из 8

На Красной площади установили трибуны и баннеры с символикой 75-летия Победы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На брусчатку нанесли разметку, по которой во время парада ориентируются военные.

Кабриолеты Aurus на Красной площади
3 из 8

На брусчатку нанесли разметку, по которой во время парада ориентируются военные.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кабриолеты Aurus вышли на репетицию, чтобы отработать все нюансы.

Кабриолет Aurus на Красной площади
4 из 8

Кабриолеты Aurus вышли на репетицию, чтобы отработать все нюансы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Парад Победы принимают на двух кабриолетах, еще один находится в резерве.

Кабриолеты Aurus на Красной площади
5 из 8

Парад Победы принимают на двух кабриолетах, еще один находится в резерве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Впервые автомобили Aurus приняли участие в параде на Красной площади год назад.

Кабриолеты Aurus проехали по Красной площади
6 из 8

Впервые автомобили Aurus приняли участие в параде на Красной площади год назад.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На таком кабриолете министр обороны Сергей Шойгу объезжал войска.

Кабриолеты Aurus на Красной площади
7 из 8

На таком кабриолете министр обороны Сергей Шойгу объезжал войска.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Aurus на Красной площади.

Кабриолеты Aurus на Красной площади
8 из 8

Aurus на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4200006
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75 лет Великой ПобедыAurusМоскваФото
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