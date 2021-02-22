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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов. Об этом сообщается на странице Театра "На... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:00
2021-02-22T13:29
культура
театр на литейном
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов. Об этом сообщается на странице Театра "На Литейном" во "ВКонтакте".Время и место прощания будут известны позже.Жданов окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. Он сыграл более 40 театральных ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Недоросль", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце". Кроме того, актер снялся в кинокартинах, таких как "Последнее лето детства", "Долгие версты войны", "Прошлогодняя кадриль", "Старшина", "Емельян Пугачев", а также в сериале "Улицы разбитых фонарей — 3".
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культура, театр на литейном, санкт-петербург

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов

13:00 22.02.2021 (обновлено: 13:29 22.02.2021)
 
© Фото : Драматический театр "На Литейном"Актер Александр Жданов
Актер Александр Жданов - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : Драматический театр "На Литейном"
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов. Об этом сообщается на странице Театра "На Литейном" во "ВКонтакте".
"Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр "На Литейном" светился его улыбкой", — говорится в некрологе.
Время и место прощания будут известны позже.
Жданов окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. Он сыграл более 40 театральных ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Недоросль", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце".
Кроме того, актер снялся в кинокартинах, таких как "Последнее лето детства", "Долгие версты войны", "Прошлогодняя кадриль", "Старшина", "Емельян Пугачев", а также в сериале "Улицы разбитых фонарей — 3".
© Русское видео (1997)Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Кадр из сериала Улицы разбитых фонарей - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Русское видео (1997)
Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"
 
КультураТеатр на ЛитейномСанкт-Петербург
 
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