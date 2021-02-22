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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов. Об этом сообщается на странице Театра "На... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T13:00

2021-02-22T13:00

2021-02-22T13:29

культура

театр на литейном

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов. Об этом сообщается на странице Театра "На Литейном" во "ВКонтакте".Время и место прощания будут известны позже.Жданов окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. Он сыграл более 40 театральных ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Недоросль", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце". Кроме того, актер снялся в кинокартинах, таких как "Последнее лето детства", "Долгие версты войны", "Прошлогодняя кадриль", "Старшина", "Емельян Пугачев", а также в сериале "Улицы разбитых фонарей — 3".

санкт-петербург

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2021

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культура, театр на литейном, санкт-петербург