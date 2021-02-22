https://ria.ru/20210222/uksus-1598586707.html

Названы неожиданные полезные свойства яблочного уксуса

Названы неожиданные полезные свойства яблочного уксуса

Диетолог Рэйчел Линк в беседе с изданием Express рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T17:22

2021-02-22T17:22

2021-02-22T17:22

здоровье

общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Диетолог Рэйчел Линк в беседе с изданием Express рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса.По ее словам, помимо антибактериального эффекта, уксус обладает множеством других преимуществ для здоровья. Так, с его помощью можно избавиться от нежелательных бородавок: для этого необходимо смочить в уксусе ватный диск и приложить его к новообразованию на ночь.Несколько капель яблочного уксуса в сочетании с чайной ложкой сахара избавят от икоты, отметила специалист.При наличии перхоти Линк рекомендовала втирать средство в кожу головы.

https://ria.ru/20210220/myasnikov-1598312566.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество