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Названы неожиданные полезные свойства яблочного уксуса
Названы неожиданные полезные свойства яблочного уксуса
Диетолог Рэйчел Линк в беседе с изданием Express рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T17:22
2021-02-22T17:22
2021-02-22T17:22
здоровье
общество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Диетолог Рэйчел Линк в беседе с изданием Express рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса.По ее словам, помимо антибактериального эффекта, уксус обладает множеством других преимуществ для здоровья. Так, с его помощью можно избавиться от нежелательных бородавок: для этого необходимо смочить в уксусе ватный диск и приложить его к новообразованию на ночь.Несколько капель яблочного уксуса в сочетании с чайной ложкой сахара избавят от икоты, отметила специалист.При наличии перхоти Линк рекомендовала втирать средство в кожу головы.
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здоровье, общество
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Диетолог Рэйчел Линк в беседе с изданием Express
рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса.
По ее словам, помимо антибактериального эффекта, уксус обладает множеством других преимуществ для здоровья. Так, с его помощью можно избавиться от нежелательных бородавок: для этого необходимо смочить в уксусе ватный диск и приложить его к новообразованию на ночь.
Несколько капель яблочного уксуса в сочетании с чайной ложкой сахара избавят от икоты, отметила специалист.
"Предполагается, что кислый вкус яблочного уксуса, смешанный с грубой текстурой сахара, способен помочь облегчить икоту, запустив определенный набор нервов, ответственных за характерные сокращения", — объяснила она.
При наличии перхоти Линк рекомендовала втирать средство в кожу головы.