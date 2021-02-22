Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/uksus-1598586707.html
Названы неожиданные полезные свойства яблочного уксуса
Названы неожиданные полезные свойства яблочного уксуса
Диетолог Рэйчел Линк в беседе с изданием Express рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T17:22
2021-02-22T17:22
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155765/04/1557650483_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_032afab1a2f1ac4ff00057036983cbbf.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Диетолог Рэйчел Линк в беседе с изданием Express рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса.По ее словам, помимо антибактериального эффекта, уксус обладает множеством других преимуществ для здоровья. Так, с его помощью можно избавиться от нежелательных бородавок: для этого необходимо смочить в уксусе ватный диск и приложить его к новообразованию на ночь.Несколько капель яблочного уксуса в сочетании с чайной ложкой сахара избавят от икоты, отметила специалист.При наличии перхоти Линк рекомендовала втирать средство в кожу головы.
https://ria.ru/20210220/myasnikov-1598312566.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155765/04/1557650483_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cc7fcd78b37c077a59f2b1cdb2605d35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Названы неожиданные полезные свойства яблочного уксуса

17:22 22.02.2021
 
© Depositphotos / belchonockЯблоки
Яблоки - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Depositphotos / belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев РИА Новости. Диетолог Рэйчел Линк в беседе с изданием Express рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса.
По ее словам, помимо антибактериального эффекта, уксус обладает множеством других преимуществ для здоровья. Так, с его помощью можно избавиться от нежелательных бородавок: для этого необходимо смочить в уксусе ватный диск и приложить его к новообразованию на ночь.
Несколько капель яблочного уксуса в сочетании с чайной ложкой сахара избавят от икоты, отметила специалист.
"Предполагается, что кислый вкус яблочного уксуса, смешанный с грубой текстурой сахара, способен помочь облегчить икоту, запустив определенный набор нервов, ответственных за характерные сокращения", — объяснила она.
При наличии перхоти Линк рекомендовала втирать средство в кожу головы.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 12:32
Мясников назвал самый полезный продукт
 
ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити
04:51Назван "творящий чудеса" суперпродукт
04:47В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
03:43В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
03:28Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа
03:16SpaceX объявила имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon
03:14В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода
03:12Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
02:48Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
02:48Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным
02:46На Украине признали небоеспособность флагмана своего флота
02:28Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
02:17Врач научила, как измерить давление без тонометра
02:15Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов
02:09Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты
01:58В США задержали жену наркобарона Коротышки
01:52ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
01:44Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу
01:40Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой
01:34Названы пять часто игнорируемых симптомов рака
Лента новостейМолния