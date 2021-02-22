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Украина задавила Евросоюз своими продовольственными ценами
Украина задавила Евросоюз своими продовольственными ценами
На Украине сделали удивительное открытие: выяснилось, что цены на сельскохозяйственное сырье и продукты питания в стране стремительно растут. И по большому... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T08:00
2021-02-22T08:04
украина
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На Украине сделали удивительное открытие: выяснилось, что цены на сельскохозяйственное сырье и продукты питания в стране стремительно растут. И по большому количеству позиций они выше цен в сопредельных странах. А по некоторым — например, по сахару, пшенице или семечкам подсолнечника — уже существенно выше мировых, о чем на днях заявил председатель кондитерской ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк. При этом рост цен останавливаться не собирается.На первый взгляд все это не очень здорово коррелирует с навязываемой украинскими властями собственному народу уже несколько лет идеей о "прекрасной Украине будущего" в рамках построения "аграрной сверхдержавы". Но только на первый. Ибо в рамках деиндустриализации, проводимой украинскими властями под чутким руководством западных кураторов, "аграрная сверхдержава" может существовать только в рамках нищеты и навязываемых извне решений. В том числе и в вопросе аграрной и продовольственной политики. Высокие цены на продтовары для такой страны — не аномалия, а повседневная реальность. К тому же соседствующая с продовольственными кризисами по отдельным видам товаров, которые сопряжены уже не просто с высокими, а с аномальными ценами. И именно к этому следует готовиться жителям Украины.Упомянутый выше глава "Укркондпрома" заявил, что цена сахара в течение одной-двух недель в сентябре 2020 года взлетела с 11 до 17 тысяч гривен за тонну. А сейчас сахар стоит 21 тысячу гривен (56,8 тысячи рублей) за тонну и продолжает дорожать. Хотя уже на 30-40% превышает уровень мировых цен. Внутренние цены для украинских производителей подсолнечного масла вдвое — а то и больше — превышают цены, по которым осуществляется экспорт семечек. Цена на пшеницу второго класса поднялась до девяти тысяч гривен (24,3 тысячи рублей) за тонну, что тоже превышает уровень мировых цен. А цена муки превысила 12 тысяч гривен (32,4 тысячи рублей) за тонну. С учетом резкого роста цен на газ и электроэнергию себестоимость производства кондитерских изделий ракетой рванула вверх.Но дело не ограничивается перечисленными Александром Балдынюком видами сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, а также влиянием на рост себестоимости кондитерских изделий. И разумеется, касается все это не только оптовых цен для переработчиков, но и розничных — для конечных потребителей. К примеру, за год цены на сахар, яйца и подсолнечное масло в магазинах выросли соответственно на 55, 52 и 26%. На начало февраля килограмм сахара в рознице в среднем стоил 22 гривны (почти 60 рублей), десяток яиц 38 гривен (103 рубля), а литр подсолнечного масла более 53 гривен (143 рубля). Только за январь белый хлеб подорожал на пять процентов, а пшенично-ржаной — на девять процентов. За тот же месяц на 19% вырос в цене лук и на десять процентов картофель, подорожание которого ранее предсказывалось.В чем причина?Прежде всего нужно отметить, что продукты питания сейчас дорожают во всем мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, только в январе продовольствие в мире подорожало на четыре процента. И в лидерах роста цен оказались как раз сахар, растительные масла и зерновые.Аналитики JPMorgan вообще утверждают, что на мировом рынке сырья начался новый суперцикл — период роста цен. Он будет пятым за сто лет после предыдущего, который длился с 1996-го по 2008 год. Нынешний суперцикл начался именно с роста цен на сельскохозяйственное сырье.В то же время сглаживание таких проблем для внутреннего рынка, обеспечение продовольственной безопасности с давних пор является прямой функцией государства. Многие страны, например, предусмотрительно закупают сельскохозяйственное сырье и продукты питания и пополняют свои государственные резервы. Потом из этих резервов осуществляются товарные интервенции, смягчающие ценовые колебания на внутреннем рынке.Другой вариант — препятствование вывозу продовольствия либо путем прямого запрета, либо путем введения экспортных пошлин. Как, например, поступила Россия, введя экспортные пошлины на зерно.Но все это делается, если государство функционирует, а не находится в стадии разложения под внешним управлением.Украинские экспортеры в сложившейся ситуации (а после объявления России о скором введении экспортных пошлин на зерно цены на него на мировом рынке еще больше выросли), наоборот, нарастили экспорт. Украинское государство не делает ничего. Ранее по совету внешних кураторов на Украине принят закон, вообще отменяющий возможность применения товарных интервенций, а госучреждение "Аграрный фонд", которое должно было этим заниматься, расформировано. Экспортные пошлины "западные партнеры" установить не позволят — разве что если в стране начнется голод. А профильных государственных чиновников вся эта ситуация беспокоит только с точки зрения сохранения своих кресел. И если обычно их сохранение как раз и связано с обеспечением продовольственной безопасности, сглаживанием роста цен и т. п., то в случае с Украиной высшие чиновники ориентируются в первую очередь на сигналы из посольств западных государств.Азарта зернотрейдерам в вопросе экспорта зерна добавляют еще и различные схемы при экспорте (например, формирование фиктивного налогового кредита по НДС или невозврата валютной выручки), которые благополучно существуют благодаря тотальной коррупции и позволяют получать сверхприбыль. Причем участвуют в них и уважаемые транснациональные компании.Именно в результате всего перечисленного цены на сельскохозяйственное сырье на внутреннем рынке Украины выше, чем на мировом. При этом даже по завышенным ценам производители подсолнечного масла и мукомолы находят сырье с большим трудом.Следует добавить, что все это происходит на фоне:— далеко не самого блестящего урожая прошлого года и продолжающихся сегодня проблем в сельском хозяйстве (например, за январь 2021 года производство яиц на Украине уменьшилось по сравнению с январем 2020-го на 16,3%);— жесткой зависимости украинского сельскохозяйственного производства от импорта, что предполагает зависимость от роста цен на соответствующие товары и курсовые риски в придачу.В итоге сложившаяся на Украине ситуация — не только и не столько в сельском хозяйстве, сколько в разложении государственного управления и навязывании управления внешнего — представляет собой некий замкнутый круг. Без изменения состояния государственного управления и без выхода из-под внешнего управления невозможна реализация хоть какой-то внятной аграрной и продовольственной политики. А значит, ценовые проблемы на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия на Украине будут гораздо более глубокими, чем у других государств. Гражданам Украины нужно привыкать к высоким ценам на продукты питания и перманентные кризисы в обеспечении тем или иным товаром.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/ukraina-1594681830.html
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https://ria.ru/20210215/ukraine-1597544051.html
https://ria.ru/20210104/kartofel-1591887708.html
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Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
украина, авторы, мнение - авторы, в мире, экономика

Украина задавила Евросоюз своими продовольственными ценами

08:00 22.02.2021 (обновлено: 08:04 22.02.2021)
 
© AFP 2021 / Anatolii StepanovПокупатель в одном из супермаркетов Киева, Украина
Покупатель в одном из супермаркетов Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AFP 2021 / Anatolii Stepanov
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На Украине сделали удивительное открытие: выяснилось, что цены на сельскохозяйственное сырье и продукты питания в стране стремительно растут. И по большому количеству позиций они выше цен в сопредельных странах. А по некоторым — например, по сахару, пшенице или семечкам подсолнечника — уже существенно выше мировых, о чем на днях заявил председатель кондитерской ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк. При этом рост цен останавливаться не собирается.
На первый взгляд все это не очень здорово коррелирует с навязываемой украинскими властями собственному народу уже несколько лет идеей о "прекрасной Украине будущего" в рамках построения "аграрной сверхдержавы". Но только на первый. Ибо в рамках деиндустриализации, проводимой украинскими властями под чутким руководством западных кураторов, "аграрная сверхдержава" может существовать только в рамках нищеты и навязываемых извне решений. В том числе и в вопросе аграрной и продовольственной политики. Высокие цены на продтовары для такой страны — не аномалия, а повседневная реальность. К тому же соседствующая с продовольственными кризисами по отдельным видам товаров, которые сопряжены уже не просто с высокими, а с аномальными ценами. И именно к этому следует готовиться жителям Украины.
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 18:20Сказано в эфире
Эксперт объяснил рост цен "на все и вся" на Украине
Упомянутый выше глава "Укркондпрома" заявил, что цена сахара в течение одной-двух недель в сентябре 2020 года взлетела с 11 до 17 тысяч гривен за тонну. А сейчас сахар стоит 21 тысячу гривен (56,8 тысячи рублей) за тонну и продолжает дорожать. Хотя уже на 30-40% превышает уровень мировых цен. Внутренние цены для украинских производителей подсолнечного масла вдвое — а то и больше — превышают цены, по которым осуществляется экспорт семечек. Цена на пшеницу второго класса поднялась до девяти тысяч гривен (24,3 тысячи рублей) за тонну, что тоже превышает уровень мировых цен. А цена муки превысила 12 тысяч гривен (32,4 тысячи рублей) за тонну. С учетом резкого роста цен на газ и электроэнергию себестоимость производства кондитерских изделий ракетой рванула вверх.
Но дело не ограничивается перечисленными Александром Балдынюком видами сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, а также влиянием на рост себестоимости кондитерских изделий. И разумеется, касается все это не только оптовых цен для переработчиков, но и розничных — для конечных потребителей. К примеру, за год цены на сахар, яйца и подсолнечное масло в магазинах выросли соответственно на 55, 52 и 26%. На начало февраля килограмм сахара в рознице в среднем стоил 22 гривны (почти 60 рублей), десяток яиц 38 гривен (103 рубля), а литр подсолнечного масла более 53 гривен (143 рубля). Только за январь белый хлеб подорожал на пять процентов, а пшенично-ржаной — на девять процентов. За тот же месяц на 19% вырос в цене лук и на десять процентов картофель, подорожание которого ранее предсказывалось.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
Аграрное производство сверхдержавы рухнуло на 11,5 процента
В чем причина?
Прежде всего нужно отметить, что продукты питания сейчас дорожают во всем мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, только в январе продовольствие в мире подорожало на четыре процента. И в лидерах роста цен оказались как раз сахар, растительные масла и зерновые.
Аналитики JPMorgan вообще утверждают, что на мировом рынке сырья начался новый суперцикл — период роста цен. Он будет пятым за сто лет после предыдущего, который длился с 1996-го по 2008 год. Нынешний суперцикл начался именно с роста цен на сельскохозяйственное сырье.
В то же время сглаживание таких проблем для внутреннего рынка, обеспечение продовольственной безопасности с давних пор является прямой функцией государства. Многие страны, например, предусмотрительно закупают сельскохозяйственное сырье и продукты питания и пополняют свои государственные резервы. Потом из этих резервов осуществляются товарные интервенции, смягчающие ценовые колебания на внутреннем рынке.
Другой вариант — препятствование вывозу продовольствия либо путем прямого запрета, либо путем введения экспортных пошлин. Как, например, поступила Россия, введя экспортные пошлины на зерно.
Но все это делается, если государство функционирует, а не находится в стадии разложения под внешним управлением.
Вспаханное поле в Украине - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 15:31
Украине предрекли переход к пастушеству
Украинские экспортеры в сложившейся ситуации (а после объявления России о скором введении экспортных пошлин на зерно цены на него на мировом рынке еще больше выросли), наоборот, нарастили экспорт. Украинское государство не делает ничего. Ранее по совету внешних кураторов на Украине принят закон, вообще отменяющий возможность применения товарных интервенций, а госучреждение "Аграрный фонд", которое должно было этим заниматься, расформировано. Экспортные пошлины "западные партнеры" установить не позволят — разве что если в стране начнется голод. А профильных государственных чиновников вся эта ситуация беспокоит только с точки зрения сохранения своих кресел. И если обычно их сохранение как раз и связано с обеспечением продовольственной безопасности, сглаживанием роста цен и т. п., то в случае с Украиной высшие чиновники ориентируются в первую очередь на сигналы из посольств западных государств.
Азарта зернотрейдерам в вопросе экспорта зерна добавляют еще и различные схемы при экспорте (например, формирование фиктивного налогового кредита по НДС или невозврата валютной выручки), которые благополучно существуют благодаря тотальной коррупции и позволяют получать сверхприбыль. Причем участвуют в них и уважаемые транснациональные компании.
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 08:00
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Именно в результате всего перечисленного цены на сельскохозяйственное сырье на внутреннем рынке Украины выше, чем на мировом. При этом даже по завышенным ценам производители подсолнечного масла и мукомолы находят сырье с большим трудом.
Следует добавить, что все это происходит на фоне:
— далеко не самого блестящего урожая прошлого года и продолжающихся сегодня проблем в сельском хозяйстве (например, за январь 2021 года производство яиц на Украине уменьшилось по сравнению с январем 2020-го на 16,3%);
— жесткой зависимости украинского сельскохозяйственного производства от импорта, что предполагает зависимость от роста цен на соответствующие товары и курсовые риски в придачу.
В итоге сложившаяся на Украине ситуация — не только и не столько в сельском хозяйстве, сколько в разложении государственного управления и навязывании управления внешнего — представляет собой некий замкнутый круг. Без изменения состояния государственного управления и без выхода из-под внешнего управления невозможна реализация хоть какой-то внятной аграрной и продовольственной политики. А значит, ценовые проблемы на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия на Украине будут гораздо более глубокими, чем у других государств. Гражданам Украины нужно привыкать к высоким ценам на продукты питания и перманентные кризисы в обеспечении тем или иным товаром.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 14:33
Песков сообщил об ухудшении экономической ситуации на Украине
 
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