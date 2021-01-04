https://ria.ru/20210104/kartofel-1591887708.html

В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель

В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель

На Украине перед самым Новым годом по результатам ревизии сделали неожиданное открытие: в хранилищах практически не осталось картофеля. Лишь у нескольких... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T08:00

2021-01-04T08:00

2021-01-04T09:09

авторы

мнение - авторы

россия

петр порошенко

владимир зеленский

арсений яценюк

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591937299_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_f7fa06921e1d4a37ecf2cf126e11cb50.jpg

На Украине перед самым Новым годом по результатам ревизии сделали неожиданное открытие: в хранилищах практически не осталось картофеля. Лишь у нескольких операторов запасы превышают 20 тысяч тонн. Для страны, население которой только в пищу (без учета переработки, использования в качестве корма для животных и семенного фонда), согласно данным местной статистики, употребляет 5,7 миллиона тонн картошки в год, такие запасы — практически ничто.Другими словами, Украина оказалась перед вторым подряд картофельным кризисом. И это, с одной стороны, ярко демонстрирует успешность реализации планов по построению "аграрной сверхдержавы", о которых неоднократно заявляли представители высшей украинской власти (в частности, Петр Порошенко и Арсений Яценюк) и которые горячо поддерживались посольством США на Украине. С другой же стороны — это еще и свидетельство качества управления приоритетной для Украины отраслью и обеспечения продовольственной безопасности, что является стратегической задачей для любого государства.Такое положение дел отнюдь не случайно, а кризисы на продовольственных рынках Украины будут только учащаться, поскольку украинский государственный аппарат практически в любой сфере, включая и аграрную, вместо управления занимается его имитацией — чем-то вроде карго-культа. А местные олигархи и "западные партнеры" в лице транснациональных компаний используют природную ренту, к которой они имеют доступ, исключительно в своих целях, будучи никак не ограниченными в средствах их достижения.Сложившуюся ситуацию с запасами картофеля на Украине лучше всего характеризует крылатое выражение Виктора Черномырдина: "Никогда такого не было — и вот опять!"Буквально осенью 2019 года Украину поразил жесткий картофельный кризис: цены на картофель в рознице в пять-семь раз, а на опте втрое превышали цены в соседних Белоруссии и России. В 2019-м Украина осуществила рекордные импортные закупки картофеля, перекрывая ранее установленные рекорды в последние месяцы года в десятки раз. Всего, по официальным данным, было импортировано 0,25 миллиона тонн. За 11 месяцев 2020-го рекорд предыдущего года оказался перекрыт — завезено 0,28 миллиона тонн. Можно было бы предположить, что это следствие прошлогоднего кризиса и закупок начала 2020 года. Но данные о запасах свидетельствуют о том, что проблема никуда не исчезла. И хотя сегодня на Украине картофель в рознице стоит не в пять-семь раз, а всего в два — два с половиной раза дороже, чем в России, основной ценовой праздник, видимо, впереди.Но не только в ценовом празднике дело. На днях украинские псевдопатриоты обнаружили ужасающий факт: украинская армия потребляет картофельное пюре производства Российской Федерации, то есть "государства-агрессора".Впрочем, дело не ограничивается картофелем. В 2018-2019 годах на Украине был луковый кризис, космические цены на лук и многократный рост его импорта, в том числе опять же из России. Гречневые кризисы на Украине вообще перманентны и покрываются поставками в основном из Китая и… России.Причин у бесконечных продовольственных кризисов в "аграрной сверхдержаве" много. Вот только основные из них.Отсутствие государственной политики в агропромышленном комплексе. С приходом на должность президента Владимира Зеленского было даже ликвидировано аграрное министерство, а его функции переданы в Министерство экономики. С января 2021 года его, правда, восстанавливают, но суть ведь не в наличии органа, а в его действиях.Были ли после прошлогоднего картофельного кризиса предприняты хоть какие-то меры, чтобы избежать его в следующем году? Конечно нет. Единственная инициатива, касавшаяся картофеля и исходившая от аграрных подразделений Министерства экономики, касалась запрета на ввоз картошки из России. И та, к счастью для украинцев, не была реализована.Что же касается реальных проблем, то, например, известно, что Украине не хватает мест хранения картофеля. Хранилищ осталось лишь на 300 тысяч тонн — остальные просто вышли из строя. А нужно минимум на полтора миллиона тонн. При имеющемся объеме хранилищ даже самый лучший урожай невозможно сберечь. Но никто и не думает озаботиться стимулированием их строительства.Другой пример — фиктивная аграрная статистика (точнее, ее полное отсутствие) и оперирование абсолютно "потолочными" цифрами. Отчего-то считается, что 87% картофеля на Украине выращивается на приусадебных участках и только 13% — в хозяйствах. Так прикинули еще в 90-х. После чего никто это соотношение не пересматривал, хотя жизнь с тех пор сильно изменилась. Поэтому при расчете объемов выращенной картошки берут данные хозяйств и умножают их на 7,7 — чтобы выйти на 100% производства. Получается, что Украина выращивает стабильно больше 20 миллионов тонн картофеля. Что, кстати, ненамного меньше, чем в России, где выращивается более 30 миллионов тонн. Но если предположить, что на приусадебных участках выращивается не 87%, а, скажем, 74%, то общий объем производства на Украине сокращается сразу вдвое! Примерно до десяти миллионов тонн. Кстати, в России объем выращенной на приусадебных участках картошки оценивается в 70%.Именно отсюда растут ноги у крайне сомнительных данных о том, что Украина занимает четвертое место по объемам выращивания картофеля. Вот потребляли его на Украине всегда относительно много — в силу бедности населения и доступности этого продукта. Но теперь и он становится многим не по карману.Еще одна причина проблем — засилье сырьевых трейдеров. Государство никак не влияет на севооборот и не стимулирует переработку выращенной продукции. В итоге зернотрейдеры (по большей части транснациональные компании) выкупают будущий урожай на корню, диктуя цены на рынке. И они же диктуют, что выращивать. К этому стоит добавить и тотальную зависимость украинского аграрного производства от импорта. Уничтожение местной промышленности привело к тому, что 75% себестоимости продукции растениеводства составляет импорт. Посевной материал, средства защиты растений на Украине почти на 100% состоят из импорта. В большинстве случаев используются импортные комбайны, трактора и прочие механизмы, импортируется не менее 75-80% дизельного топлива и не меньше половины удобрений. Из чисто украинского в выращенном только земля да работа механизаторов.В этой связи кризисы с неходовыми для зернотрейдеров товарами (теми же луком, гречкой и картофелем) будут наблюдаться снова и снова.Есть, однако, и хорошие для Украины новости.Во-первых, в стане определенно научились собирать небывалые урожаи кредитов. Недавно мы писали, что по состоянию на 22 декабря украинское Министерство финансов установило рекорд, заняв за неполный месяц 3,7 миллиарда долларов на внутреннем рынке и еще 1,73 миллиарда на внешних. Но к концу декабря рекордные значения существенно выросли: совокупно за месяц привлечено кредитов более чем на 6,6 миллиарда долларов. Это притом что к началу года за 28 с половиной лет существования Украина накопила 83,3 миллиарда долларов государственного долга.Во-вторых, стало известно, что за неполный 2020-й Украина почти в два раза нарастила импорт черной икры. Значит, благосостояние украинских граждан явно растет и они могут себе позволить заменить дефицитный картофель черной икрой. Возможно, даже украинской власти стоит задуматься об изменении рецепта борща, который она неистово отстаивает в качестве национального блюда, введя в его состав икру осетровых.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/kartofel-1577339138.html

https://ria.ru/20201205/kartofel-1587785603.html

https://ria.ru/20201008/kartofel-1578747090.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200329/1569192975.html

россия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

авторы, мнение - авторы, россия, петр порошенко, владимир зеленский, арсений яценюк, белоруссия, сша, в мире