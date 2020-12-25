https://ria.ru/20201225/dolgi-1590799530.html

Украина увеличила долги на 500 миллиардов. Почему ей не грозит дефолт

Украина увеличила долги на 500 миллиардов. Почему ей не грозит дефолт

Перед Новым годом на Украине подвели некоторые итоги традиционно успешной долговой политики государства. Не до конца ясным остался лишь вопрос общей суммы... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:06

национальный банк украины

украина

авторы

экономика

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Перед Новым годом на Украине подвели некоторые итоги традиционно успешной долговой политики государства. Не до конца ясным остался лишь вопрос общей суммы государственного и гарантированного государством долга на конец 2020 года — потому что есть еще время наплодить новые долги. Но с большой вероятностью можно прогнозировать, что эта сумма превысит 2,5 триллиона гривен (около 90 миллиардов долларов, или более 63 процентов ВВП), из которых почти 300 миллиардов гривен — это гарантированный государством долг разных юридических лиц, а свыше 2,2 триллиона — собственно государственный. Зато Национальный банк Украины уже посчитал, что в течение следующих двух лет только по валютной части государственного долга Украине нужно будет выплатить более 17 миллиардов долларов, что эквивалентно 65 процентам нынешних золотовалютных резервов. Из этой суммы десять миллиардов уже приходится на 2021 год (четыре из них на третий квартал года), а еще семь — на 2022 год, хотя в итоге обе суммы наверняка вырастут за счет краткосрочных кредитов.Это, конечно, само по себе немало, но долговые проблемы украинской экономики не ограничиваются госдолгом. Сюда же следует добавить долги по оплате коммунальных услуг, долги, накопленные на газовом рынке, налоговые долги бизнеса перед государством и государства — по своим обязательствам перед бизнесом и гражданами плюс, наконец, долги по зарплате. Все перечисленные долги имеют склонность к постоянному росту, и что с ними делать, похоже, никто не знает.Буквально 22 декабря украинское Министерство финансов разместило очередные облигации внутреннего государственного займа на 800 миллионов долларов (в эквиваленте, заимствования делались в разных валютах), доведя счет заимствований на внутреннем рынке за месяц с учетом предоставленных гарантий до внушительных 3,7 миллиарда долларов. Еще 1,73 миллиарда было занято на внешних рынках. Собственно, эти рекорды и позволили нарастить общий уровень государственного долга до 63 процентов ВВП. С одной стороны, это не рекорд: в 2014-2017 годах долги по отношению к ВВП были выше, достигая 80 процентов. С другой — всего за год долг вырос с 50 процентов ВВП до 63. Более высокие темпы были лишь в 2014 году, но тогда произошел обвал гривны, а значительная часть долга была номинирована в валюте. На сей раз резкий рост долга больше связан с новыми займами. Он ощутим в любом выражении: в гривневом за год долг вырос с двух до 2,5 триллиона, в долларовом — с 83,3 до 90 миллиардов долларов. Оба значения рекордные. Причем, по данным Национального банка, рекордными были и чистые заимствования (превышение новых займов над погашением старых) — за год они составили более 300 миллиардов гривен (около 11 миллиардов долларов). При общих расходах государственного бюджета в один триллион гривен по состоянию на 21 декабря сумма чистых выглядит особенно впечатляюще.Но ведь государственный долг — это если и не вершина айсберга, то только часть большой долговой проблемы.Валовый внешний долг Украины к концу этого года почти в пять раз превысит объем золотовалютных резервов. Но при этом банковская система Украины практически не кредитует украинский бизнес. Объемы кредитов для реального сектора экономики не растут уже шесть лет, причем даже в гривне, несмотря на ее трехкратную девальвацию за эти годы. А относительно ВВП кредитование реального сектора упало до уровня отсталых африканских стран — до 18 процентов. Все это наглядно демонстрирует: внешние займы берутся не для развития экономики, а исключительно для потребления. Причем для потребления импортных товаров.Никуда не делась проблема задолженности населения за коммунальные услуги. В межотопительный сезон она стабилизировалась примерно на уровне 60 миллиардов гривен. Но основную ее часть составляет задолженность за газ и тепло, которые потребляются преимущественно в холодное время. К тому же цена на газ для населения уже устремилась вверх. Ведь она теперь определяется на Украине "рукой рынка", на котором, по сути, установлена монополия "Нафтогаза". Следом пойдут вверх цены на тепло и электроэнергию. При этом объемы субсидий для неимущего населения в бюджете следующего года существенно сокращаются. В результате к концу отопительного сезона эксперты ожидают роста задолженности населения до 100 миллиардов гривен. Долги населения за поставку газа являются еще и частью гораздо большего по размерам долгового пузыря на газовом рынке: предприятия теплокоммунэнерго и другие покупатели газа имеют превышающий 100 миллиардов гривен долг перед "Нафтогазом".Масштабы налоговых долгов бизнеса и граждан тоже впечатляют: даже несмотря на регулярные списания безнадежных налоговых задолженностей (только за десять месяцев этого года было списано более десяти миллиардов гривен), к 1 ноября долг государству по этой статье превышал 120 миллиардов. Но и государство накопило к той же дате 34 миллиарда гривен долга по переплатам, полученным от бизнеса, которые не очень торопится отдавать. И это без учета задолженности по судебным решениям в пользу бизнеса, которые вступили в силу, но не выполняются казначейством. Сумму этой задолженности предпочитают держать в тайне, но оценочно она может оставлять еще до 20 миллиардов гривен. Но и это не все, поскольку с начала ноября были практически полностью прекращены выплаты по незащищенным статьям расходов, а это оплата поставщикам и подрядчикам за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги. По состоянию на 21 декабря задолженность по этим статьям превышала 60 миллиардов гривен.Впрочем, государство не торопится отдавать долги не только бизнесу, но и населению, которому что-то удалось выиграть в суде. Эту сумму, правда, казначейство открыло, она составляет пять миллиардов гривен. Но отдавать ее все равно никто не собирается: на данную статью в бюджете следующего года не предусмотрено ни копейки.Уверенно растет и задолженность по выплате заработной платы. По официальным данным, с начала года она выросла на четверть, составив к 1 ноября 3,8 миллиарда гривен. Реально, конечно, она гораздо больше, так как государственная статистика ведет учет далеко не по всем предприятиям. Хотя есть и позитив: членам наблюдательных советов государственных предприятий и персонально бывшему заместителю главы "Нафтогаза" Юрию Витренко все миллионные долги по выплатам были погашены.В целом складывается ситуация, при которой в экономике Украины надуваются долговые пузыри неплатежей на фоне стремительного роста внешней задолженности. Утверждать, что все это закончится дефолтом Украины по внешним долгам, не стоит — хотя бы потому, что даже для принятия государством решения о дефолте необходимо обладать достаточным уровнем суверенитета, которого у Украины точно не наблюдается. В то же время нет ощущения, что хоть кто-то из представителей украинской власти знает, что с этим всем делать, или хотя бы задумывается об этом. Естественным же отражением ситуации с ростом разнообразных долгов является деградация не интересующих западных партнеров отраслей промышленности (прежде всего перерабатывающей), инфраструктуры (за исключением сохранения части дорожной сети для вывоза сырья), не говоря уж о социальной, образовательной и медицинской сферах.

https://ria.ru/20201206/ukraina-1587632831.html

https://ria.ru/20201215/byudzhet-1589388504.html

https://ria.ru/20201215/kredit-1589191787.html

https://ria.ru/20200925/dolgi-1577717326.html

https://ria.ru/20201213/kollaps-1589028159.html

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

национальный банк украины, украина, авторы, экономика