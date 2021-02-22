https://ria.ru/20210222/spch-1598524564.html

Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России

Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет Совет ООН по правам человека принять меры в связи с "систематическими нарушениями прав человека" в... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T02:21

2021-02-22T02:21

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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет Совет ООН по правам человека принять меры в связи с "систематическими нарушениями прав человека" в России, Белоруссии, Мьянме и Китае, однако о реакции на жесткие меры властей против протестующих в США и Испании в ставших известными фрагментах речи британца ничего не сказано.В имеющихся в распоряжении РИА Новости фрагментах речи Рааба, с которой он в понедельник выступит на заседании совета по правам человека, говорится о ситуации вокруг Алексея Навального и применении силы по отношению к участникам несогласованных акций, в связи с чем британский министр утверждает, что "Россия не выполняет свои международные обязательства".При этом в данных фрагментах британский министр не обращает внимание ни на массовое преследование американскими властями протестовавших в Вашингтоне несогласных с результатами президентских выборов в США, ни на продолжающиеся разгоны полицией многотысячных протестов в испанских городах с применением дубинок, слезоточивого газа и резиновых пуль, ни на лишение свободы испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за критику монархии и песни в поддержку радикальных групп, считающихся в Испании террористическими.В адрес России Рааб на этом фоне призывает принять новые меры.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Сам Навальный и ряд западных стран утверждают, что его отравили боевым веществом сотрудники спецслужб РФ, российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального, но Россия все еще ждет ответа от Германии, где проходил лечение Навальный, на официальный запрос по этой ситуации.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".Британский министр коснется и ситуации в Белоруссии.Он призовет совет к тщательному расследованию нарушений прав человека, в том числе сообщений о пытках."Великобритания поддержит инициативы, направленные на сохранение Белоруссии на повестке совета столько времени, сколько понадобится, и до тех пор, пока белорусский народ не сможет пользоваться своими демократическими правами и фундаментальными свободами", - отметит глава МИД Великобритании.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусская оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, по инициативе которой был создан координационный совет по транзиту власти. В отношении ряда членов координационного совета в Белоруссии возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, она вместе с детьми проживает в Литве.Рааб также возмущен ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая."Механизмы ООН должны отреагировать. Спецпредставитель ООН по правам человека или другой независимый эксперт, занимающийся расследованиями, должен – я повторяю, должен – получить срочный и беспрепятственный доступ в Синьцзян", - подчеркнет Рааб.Глава британского внешнеполитического ведомства также констатирует, что ситуация с правами человека в Мьянме становится все хуже."Этот кризис все больше увеличивает риск для рохинджа и других этнических меньшинств", - отметит Рааб."Военные должны отступить, гражданские лидеры должны быть освобождены. А демократические желания народа Мьянмы должны уважаться. Именно поэтому на этой сессии мы вновь станем соавтором резолюции по продлению мандата специального докладчика по Мьянме с тем, чтобы он мог продолжать свою необходимую работу", - пообещает Рааб.

https://ria.ru/20210208/spch-1596532619.html

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579081475.html

https://ria.ru/20201008/ukrainskaya-pravoslavnaya-tserkov-1578818275.html

https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577456304.html

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