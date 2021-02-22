https://ria.ru/20210222/simvol-1598596577.html

Миронов опроверг слух о том, что символом СР была выхухоль

Миронов опроверг слух о том, что символом СР была выхухоль

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов опроверг слух, что символом СР была выхухоль, а на тему "нового зверя" для новой партии он... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T18:28

2021-02-22T18:28

2021-02-22T18:50

сергей миронов

справедливая россия

захар прилепин

геннадий семигин

патриоты россии

политика

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов опроверг слух, что символом СР была выхухоль, а на тему "нового зверя" для новой партии он говорить отказался.Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" провели в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявили о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин."Это ваша журналистская придумка – никогда такого не было. Приклеить фигню, по-русски, какую-то, это запросто. Поэтому даже говорить на эту тему не буду", - сказал Миронов, отвечая на предложение журналиста о "новом звере" для новой партии вместо прежней выхухоли.

https://ria.ru/20210219/mironov-1598209724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, захар прилепин, геннадий семигин, патриоты россии, политика