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Миронов опроверг слух о том, что символом СР была выхухоль
Миронов опроверг слух о том, что символом СР была выхухоль
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов опроверг слух, что символом СР была выхухоль, а на тему "нового зверя" для новой партии он... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T18:28
2021-02-22T18:50
сергей миронов
справедливая россия
захар прилепин
геннадий семигин
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов опроверг слух, что символом СР была выхухоль, а на тему "нового зверя" для новой партии он говорить отказался.Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" провели в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявили о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин."Это ваша журналистская придумка – никогда такого не было. Приклеить фигню, по-русски, какую-то, это запросто. Поэтому даже говорить на эту тему не буду", - сказал Миронов, отвечая на предложение журналиста о "новом звере" для новой партии вместо прежней выхухоли.
https://ria.ru/20210219/mironov-1598209724.html
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сергей миронов, справедливая россия, захар прилепин, геннадий семигин, патриоты россии, политика

Миронов опроверг слух о том, что символом СР была выхухоль

18:28 22.02.2021 (обновлено: 18:50 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов опроверг слух, что символом СР была выхухоль, а на тему "нового зверя" для новой партии он говорить отказался.
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" провели в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявили о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин.
"Это ваша журналистская придумка – никогда такого не было. Приклеить фигню, по-русски, какую-то, это запросто. Поэтому даже говорить на эту тему не буду", - сказал Миронов, отвечая на предложение журналиста о "новом звере" для новой партии вместо прежней выхухоли.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 17:32
Миронов планирует зарегистрироваться в Clubhouse
 
Сергей МироновСправедливая РоссияЗахар ПрилепинГеннадий СемигинПатриоты РоссииПолитика
 
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