Путин обратился к делегатам съезда "Справедливой России"
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года России"
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Открытие съезда партии "Справедливая Россия" началось с приветственного обращения президента РФ Владимира Путина к делегатам съезда, в котором он пожелал объединённой партии "достойно проявить себя на предстоящих выборах".
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проведут в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду".
Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов.
"Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране", - отмечается в обращении Путина.
Президент добавил, что законодательные инициативы СР вызывают "неизменное уважение".
"Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!" - говорится в обращении.