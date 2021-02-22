https://ria.ru/20210222/sezd-1598539464.html

Путин обратился к делегатам съезда "Справедливой России"

Путин обратился к делегатам съезда "Справедливой России"

Открытие съезда партии "Справедливая Россия" началось с приветственного обращения президента РФ Владимира Путина к делегатам съезда, в котором он пожелал... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:47

2021-02-22T10:47

2021-02-22T10:47

партия "за правду"

сергей миронов

справедливая россия

владимир путин

патриоты россии

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Открытие съезда партии "Справедливая Россия" началось с приветственного обращения президента РФ Владимира Путина к делегатам съезда, в котором он пожелал объединённой партии "достойно проявить себя на предстоящих выборах".Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проведут в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду".Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов.Президент добавил, что законодательные инициативы СР вызывают "неизменное уважение".

https://ria.ru/20210130/partiya-1595240549.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, патриоты россии, политика