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Путин обратился к делегатам съезда "Справедливой России"
Путин обратился к делегатам съезда "Справедливой России"
Открытие съезда партии "Справедливая Россия" началось с приветственного обращения президента РФ Владимира Путина к делегатам съезда, в котором он пожелал... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T10:47
2021-02-22T10:47
партия "за правду"
сергей миронов
справедливая россия
владимир путин
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Открытие съезда партии "Справедливая Россия" началось с приветственного обращения президента РФ Владимира Путина к делегатам съезда, в котором он пожелал объединённой партии "достойно проявить себя на предстоящих выборах".Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проведут в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду".Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов.Президент добавил, что законодательные инициативы СР вызывают "неизменное уважение".
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партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, патриоты россии, политика

Путин обратился к делегатам съезда "Справедливой России"

10:47 22.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года России"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Открытие съезда партии "Справедливая Россия" началось с приветственного обращения президента РФ Владимира Путина к делегатам съезда, в котором он пожелал объединённой партии "достойно проявить себя на предстоящих выборах".
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проведут в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду".
Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов.
"Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране", - отмечается в обращении Путина.
Подписание манифеста об объединении партий Справедливая Россия, За Правду и Патриоты России - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 09:44
Прилепин рассказал об объединенной партии на базе "Справедливой России"
Президент добавил, что законодательные инициативы СР вызывают "неизменное уважение".
"Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!" - говорится в обращении.
 
Партия "За правду"Сергей МироновСправедливая РоссияВладимир ПутинПатриоты РоссииПолитика
 
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