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https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598612784.html
МИД резко высказался о новых санкциях ЕС из-за Навального
МИД резко высказался о новых санкциях ЕС из-за Навального
МИД резко ответил на решение Евросоюза ввести новые персональные санкции против россиян. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T22:19
2021-02-22T22:55
россия
жозеп боррель
алексей навальный
брюссель
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. МИД резко ответил на решение Евросоюза ввести новые персональные санкции против россиян.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального."Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры", — говорится в сообщении на сайте МИД.Москва считает категорически неприемлемыми постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" Навального. МИД напомнил, что подобные действия в международной практике называют вмешательством во внутренние дела суверенного государства.В заявлении ведомства отмечается, что Евросоюз упустил очередную возможность переосмыслить курс искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, который продемонстрировал за минувшие годы полную несостоятельность. В министерстве заявили, что укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС ультиматумов, давления и санкций вызывает лишь сожаление.Ранее в МИД предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также подчеркнул, что очередной выпад ЕС в адрес Москвы не останется без ответа.В Евросоюзе считают, что арест Алексея Навального, а также замена условного срока на реальный по делу "Ив Роше" являются "политическим" решением. ЕС неоднократно призывал Москву освободить блогера, к этому требованию присоединился и ЕСПЧ. При этом Страсбургский суд не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил Навальному компенсации за домашний арест. Россия их выплатила.В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам в Конституцию, международные обязательства Россия исполняет лишь тогда, когда они не противоречат внутреннему законодательству.Новый глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был принят в декабре прошлого года и пока еще не применялся. Разработку режима в 2019 году инициировал Боррель. Он же в одном из своих выступлений даже предложил назвать режим именем Алексея Навального по аналогии с американским "законом Магнитского", но эта идея поддержки у стран ЕС не нашла.Новый режим ограничений предусматривает санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает в себя заморозку активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства Евросоюза также должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
https://ria.ru/20210221/avstriya-1598463312.html
https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598608220.html
https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598608831.html
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россия, жозеп боррель, алексей навальный, брюссель, евросоюз, в мире

МИД резко высказался о новых санкциях ЕС из-за Навального

22:19 22.02.2021 (обновлено: 22:55 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. МИД резко ответил на решение Евросоюза ввести новые персональные санкции против россиян.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
"Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры", — говорится в сообщении на сайте МИД.
Москва считает категорически неприемлемыми постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" Навального. МИД напомнил, что подобные действия в международной практике называют вмешательством во внутренние дела суверенного государства.
В заявлении ведомства отмечается, что Евросоюз упустил очередную возможность переосмыслить курс искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, который продемонстрировал за минувшие годы полную несостоятельность.
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Ранее в МИД предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также подчеркнул, что очередной выпад ЕС в адрес Москвы не останется без ответа.
В Евросоюзе считают, что арест Алексея Навального, а также замена условного срока на реальный по делу "Ив Роше" являются "политическим" решением. ЕС неоднократно призывал Москву освободить блогера, к этому требованию присоединился и ЕСПЧ. При этом Страсбургский суд не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил Навальному компенсации за домашний арест. Россия их выплатила.
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Новый глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был принят в декабре прошлого года и пока еще не применялся. Разработку режима в 2019 году инициировал Боррель. Он же в одном из своих выступлений даже предложил назвать режим именем Алексея Навального по аналогии с американским "законом Магнитского", но эта идея поддержки у стран ЕС не нашла.
Новый режим ограничений предусматривает санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает в себя заморозку активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства Евросоюза также должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
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