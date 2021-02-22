В ЕС договорились о расширении санкций против россиян
15:46 22.02.2021 (обновлено: 19:49 22.02.2021)
БРЮССЕЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза на саммите в Брюсселе принципиально согласовали расширение персональных санкций против россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
"Главы МИД договорились по персональным санкциям в отношении России за Навального. Главы МИД не обсуждали имен в понедельник", — утверждают собеседники агентства.
При этом подчеркивается, что санкционный список "не заставит себя ждать". По словам источников издания, в нем могут оказаться председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и глава ФСИН.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель позднее подтвердил эту информацию. По его словам, подготовка санкций займет около недели.
Заседание министров проходит спустя две недели после нашумевшего визита в Москву верховного представителя по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепа Борреля. По его итогам Боррель анонсировал санкции, планы подтвердил глава евродипломатии Питер Стано, а глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что поддержит ограничения.
Вчера, 11:30Маас призвал Брюссель сохранить диалог с Москвой
Ожидается, что очередные рестрикции против России будут приняты по новому режиму наказания за нарушения прав человека. При этом источники агентства Блумберг утверждали, что санкции не затронут крупных российских бизнесменов, как того требовали некоторые депутаты Европарламента. Речь пойдет лишь о лицах, которые, по мнению ЕС, непосредственно причастны к аресту Навального. При этом утверждение нового списка ожидается к саммиту Евросоюза 25-26 марта.
Суд постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Сам Навальный заявил, что не мог отмечаться во ФСИН, так как лечился в Германии после предполагаемого отравления, эти возражения суд не учел.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.