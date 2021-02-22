https://ria.ru/20210222/rasizm-1598543387.html

Пушков назвал скандал с "расистской" математикой в США помешательством

Пушков назвал скандал с "расистской" математикой в США помешательством

В Соединенных Штатах обостряется помешательство на почве борьбы с расизмом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:23

2021-02-22T11:23

2021-02-22T13:23

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Соединенных Штатах обостряется помешательство на почве борьбы с расизмом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.Ранее телеканал Fox News сообщил, что власти американского штата Орегон нашли в традиционном курсе математики "идею превосходства белой расы". По мнению местного департамента образования, она выражается в объективности и сосредоточенности на верном ответе. В ведомстве планируют ввести вместо алгебры "этноматематику".Как отметил российский парламентарий, в рамках нового предмета школьников будут учить "максимум таблице умножения". По словам сенатора, подобная политика американских властей приведет к полной ликвидации математики как предмета.Ранее член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года. Свой шаг парламентарий объяснил тем, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру и побудили страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/rasizm-1594468732.html

https://ria.ru/20200902/pamyatniki-1576606319.html

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совет федерации рф, алексей пушков, орегон, сша, в мире