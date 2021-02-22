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Пушков назвал скандал с "расистской" математикой в США помешательством
Пушков назвал скандал с "расистской" математикой в США помешательством
В Соединенных Штатах обостряется помешательство на почве борьбы с расизмом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:23
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совет федерации рф
алексей пушков
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сша
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Соединенных Штатах обостряется помешательство на почве борьбы с расизмом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.Ранее телеканал Fox News сообщил, что власти американского штата Орегон нашли в традиционном курсе математики "идею превосходства белой расы". По мнению местного департамента образования, она выражается в объективности и сосредоточенности на верном ответе. В ведомстве планируют ввести вместо алгебры "этноматематику".Как отметил российский парламентарий, в рамках нового предмета школьников будут учить "максимум таблице умножения". По словам сенатора, подобная политика американских властей приведет к полной ликвидации математики как предмета.Ранее член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года. Свой шаг парламентарий объяснил тем, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру и побудили страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/rasizm-1594468732.html
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совет федерации рф, алексей пушков, орегон, сша, в мире

Пушков назвал скандал с "расистской" математикой в США помешательством

11:23 22.02.2021 (обновлено: 13:23 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 фев РИА Новости. В Соединенных Штатах обостряется помешательство на почве борьбы с расизмом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что власти американского штата Орегон нашли в традиционном курсе математики "идею превосходства белой расы". По мнению местного департамента образования, она выражается в объективности и сосредоточенности на верном ответе. В ведомстве планируют ввести вместо алгебры "этноматематику".
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Как отметил российский парламентарий, в рамках нового предмета школьников будут учить "максимум таблице умножения".

"Но если и она будет сочтена слишком расистской из-за повышенной сложности, то ответ 7×7=47 будет объявлен верным и после него будут сразу зачислять в местный университет", — написал Пушков в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, подобная политика американских властей приведет к полной ликвидации математики как предмета.
Ранее член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года. Свой шаг парламентарий объяснил тем, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру и побудили страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.
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