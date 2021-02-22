https://ria.ru/20210222/puteshestviya-1598312678.html

Названы популярные маршруты для путешествий на поезде на 23 февраля

Названы популярные маршруты для путешествий на поезде на 23 февраля

Определены направления, которые туристы выбирают для железнодорожных путешествий на 23 февраля чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T02:32

2021-02-22T02:32

2021-02-22T02:32

23 февраля

поезда

туризм

туризм

нева (река)

новости - туризм

нижний новгород

москва

сочи

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Определены направления, которые туристы выбирают для железнодорожных путешествий на 23 февраля чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов на длинные выходные — с 21 по 23 февраля. Средняя цена проездного документа снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года с 2,4 до 2,2 тысячи рублей.Москва — самое востребованное направление: треть пассажиров направляются именно в столицу, заплатив в среднем 2,1 тысячу рублей.Санкт-Петербург намерены посетить 15 процентов туристов. Это обойдется им в среднем в 2,6 тысячи рублей.Сочи выбрали три процента путешественников, готовых потратить на проезд по железной дороге в среднем 2,8 тысячи рублей.Эксперты отмечают, что популярность столицы за год несколько снизилась, а вот города на Неве и Сочи — выросла. В северную столицу забронировали на 15 процентов больше железнодорожных билетов, а в самый известный курорт Краснодарского края — в 1,8 раза больше.Чуть меньше востребованы Нижний Новгород и Казань. Хотя год назад вместо них в пятерку самых востребованных входили Екатеринбург и Тюмень.

https://ria.ru/20210220/kruglov-1597730538.html

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

нева (река)

нижний новгород

москва

сочи

тюмень

екатеринбург

краснодарский край

санкт-петербург

казань

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