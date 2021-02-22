https://ria.ru/20210222/partiya-1598551365.html

СР ввела должность сопредседателя партии

СР ввела должность сопредседателя партии

"Справедливая Россия" в ходе заседания съезда приняла решение о введении должностей сопредседателей партии, соответствующие изменения вносятся в ее устав. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:51

2021-02-22T12:51

2021-02-22T12:51

партия "за правду"

сергей миронов

справедливая россия

патриоты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598551011_0:240:3197:2038_1920x0_80_0_0_5e6d8fafea303c0c1bfff8db8ba87a43.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Справедливая Россия" в ходе заседания съезда приняла решение о введении должностей сопредседателей партии, соответствующие изменения вносятся в ее устав.Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят 22 февраля политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду"."В устав вводятся две новые должности. Первая должность - сопредседатель партии, председатель центрального совета партий и вторая - сопредседатель партии, председатель совета депутатов партии", - сообщил в ходе заседания съезда лидер СР Сергей Миронов.

https://ria.ru/20210222/nazvanie-1598551033.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика