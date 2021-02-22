https://ria.ru/20210222/partiya-1598551365.html
СР ввела должность сопредседателя партии
СР ввела должность сопредседателя партии
"Справедливая Россия" в ходе заседания съезда приняла решение о введении должностей сопредседателей партии, соответствующие изменения вносятся в ее устав. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:51
2021-02-22T12:51
2021-02-22T12:51
партия "за правду"
сергей миронов
справедливая россия
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Справедливая Россия" в ходе заседания съезда приняла решение о введении должностей сопредседателей партии, соответствующие изменения вносятся в ее устав.Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят 22 февраля политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду"."В устав вводятся две новые должности. Первая должность - сопредседатель партии, председатель центрального совета партий и вторая - сопредседатель партии, председатель совета депутатов партии", - сообщил в ходе заседания съезда лидер СР Сергей Миронов.
https://ria.ru/20210222/nazvanie-1598551033.html
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партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика