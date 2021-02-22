https://ria.ru/20210222/partiya-1598546910.html

Миронов пояснил, почему партии объединяются на базе СР

Миронов пояснил, почему партии объединяются на базе СР

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов пояснил, что объединение партий произойдет на базе СР, потому что социал-демократическая платформа - это "самая... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:59

2021-02-22T11:59

2021-02-22T11:59

россия

сергей миронов

справедливая россия

политика

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов пояснил, что объединение партий произойдет на базе СР, потому что социал-демократическая платформа - это "самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности".Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду"."Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала "Справедливая Россия". И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу", - заметил Миронов, выступая на заседании съезда эсеров. Он добавил, что совместная работа партий "позволит нам действительно продемонстрировать то, что объединение лево-патриотических сил – это веление времени".Миронов также сказал, что партии объединяются на базе социал-демократической платформы, потому что это "самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности". "Социал-демократии догмы чужды, мы абсолютно реалистичны и мы открыты всему новому, позитивному и прогрессивному", - заключил он.

https://ria.ru/20210130/prilepin-1595239650.html

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россия, сергей миронов, справедливая россия, политика