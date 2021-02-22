https://ria.ru/20210222/okhlobystin-1598552153.html

Охлобыстин заявил, что церковь запретила ему участвовать в выборах в ГД

Охлобыстин заявил, что церковь запретила ему участвовать в выборах в ГД

Актер Иван Охлобыстин заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, так как ему "запретила церковь", однако планирует помогать в этом... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T13:02

2021-02-22T13:02

2021-02-22T13:02

религия и мировоззрение

справедливая россия

иван охлобыстин

патриоты россии

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, так как ему "запретила церковь", однако планирует помогать в этом объединенной на базе "Справедливой России" партии."Я нет, я буду всячески помогать (новой объединенной на базе СР партии - ред.). Мне церковь в свое время запретила участвовать в политике, самому баллотироваться. Я специалист небольшой, что есть, то вложу в дело партии", - рассказал Охлобыстин РИА Новости.Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят 22 февраля политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду".

https://ria.ru/20210222/nazvanie-1598551033.html

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справедливая россия, иван охлобыстин, патриоты россии, политика