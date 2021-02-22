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В Иране вступили в силу ограничения инспекционной деятельности МАГАТЭ
В Иране вступили в силу ограничения инспекционной деятельности МАГАТЭ
Иран ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ с наступлением 23 февраля по местному времени. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T23:54
2021-02-22T23:54
рафаэль гросси
казем гариб-абади
магатэ
тегеран (город)
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. Иран ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ с наступлением 23 февраля по местному времени."С полуночи (23.30 мск – ред.) не будет обязательств, выходящих за рамки договора о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. Необходимые указания поступили (ядерным) объектам", - сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади перед наступлением 23 февраля по местному времени.В конце 2020 года в Иране приняли закон, который обязывает власти приостановить выполнение предполагающего расширенные проверки дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ. В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.В связи с этим 20-21 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершил визит в Тегеран, по итогам которого сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит "необходимую" верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить ранее принятому закону, который предполагает, в том числе, приостановку расширенных проверок МАГАТЭ в Иране.Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах. Список объектов не разглашался.Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая их МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось, что камеры могут быть демонтированы.
https://ria.ru/20210219/ekspert-1598158615.html
https://ria.ru/20210205/iran-1596159281.html
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рафаэль гросси, казем гариб-абади, магатэ, тегеран (город), иран, в мире

В Иране вступили в силу ограничения инспекционной деятельности МАГАТЭ

23:54 22.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. Иран ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ с наступлением 23 февраля по местному времени.
"С полуночи (23.30 мск – ред.) не будет обязательств, выходящих за рамки договора о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. Необходимые указания поступили (ядерным) объектам", - сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади перед наступлением 23 февраля по местному времени.
В конце 2020 года в Иране приняли закон, который обязывает власти приостановить выполнение предполагающего расширенные проверки дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ. В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.
В связи с этим 20-21 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершил визит в Тегеран, по итогам которого сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит "необходимую" верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить ранее принятому закону, который предполагает, в том числе, приостановку расширенных проверок МАГАТЭ в Иране.
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Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах. Список объектов не разглашался.
Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая их МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось, что камеры могут быть демонтированы.
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Рафаэль ГроссиКазем Гариб-АбадиМАГАТЭТегеран (город)ИранВ мире
 
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