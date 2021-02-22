https://ria.ru/20210222/ogranicheniya-1598617771.html

В Иране вступили в силу ограничения инспекционной деятельности МАГАТЭ

В Иране вступили в силу ограничения инспекционной деятельности МАГАТЭ

Иран ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ с наступлением 23 февраля по местному времени. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T23:54

2021-02-22T23:54

2021-02-22T23:54

рафаэль гросси

казем гариб-абади

магатэ

тегеран (город)

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. Иран ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ с наступлением 23 февраля по местному времени."С полуночи (23.30 мск – ред.) не будет обязательств, выходящих за рамки договора о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. Необходимые указания поступили (ядерным) объектам", - сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади перед наступлением 23 февраля по местному времени.В конце 2020 года в Иране приняли закон, который обязывает власти приостановить выполнение предполагающего расширенные проверки дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ. В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.В связи с этим 20-21 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершил визит в Тегеран, по итогам которого сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит "необходимую" верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить ранее принятому закону, который предполагает, в том числе, приостановку расширенных проверок МАГАТЭ в Иране.Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах. Список объектов не разглашался.Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая их МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось, что камеры могут быть демонтированы.

https://ria.ru/20210219/ekspert-1598158615.html

https://ria.ru/20210205/iran-1596159281.html

тегеран (город)

иран

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рафаэль гросси, казем гариб-абади, магатэ, тегеран (город), иран, в мире